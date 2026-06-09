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汽燃費更名「公路養管費」三讀 電動車仍享免徵優惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院會9日三讀通過修正「市區道路條例」第23條，將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」。示意圖。聯合報系資料照
立法院會9日三讀通過修正「市區道路條例」第23條，將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」。示意圖。聯合報系資料照

因應電動車增加趨勢，立法院會9日三讀通過修正「市區道路條例」第23條，將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」。至於電動車是否也要收稅，內政部、交通部於委員會初審時強調，現行電動車仍享免徵「汽燃費」優惠。

民進黨立委林俊憲提案說明，參酌交通部運輸研究所「汽車燃料使用費徵收」研究報告，考量「汽車燃料使用費徵收」易使民眾誤解為隨油徵收。因應電動車輛增加趨勢，未來勢必將納入電動車為徵收對象，倘若持續使用「燃料使用費」之名，顯與電動車不相符。

提案指出，大法官第593號解釋略以「汽車燃料使用費之主要目的係為籌措公路養護、修建及安全管理所需經費」，顯見該使用費實為養護公路所需，且前揭運輸研究所之研究報告亦建議正名為「公路養護修建及安全管理費」，因此將「汽車燃料使用費」改為「公路養護修建及安全管理費」。

除了更名之外，三讀條文亦明定，「公路使用養護安全管理費」是籌措市區道路修築、改善、養護經費的來源，由公路主管機關統一徵收，其分配比例，由交通部會商內政部辦理。

這項修正草案，於內政委員會初審時，有立委關注修法後電動車，相關稅制是否受影響。

立委黃捷提到，基層電動車主擔心，未來若比照現行排氣量改以馬力作為收費標準，恐演變為「馬力稅」。立委張智倫澤也說，政府正推動2040年全面使用電動車，若因正名而恢復對電動車徵收養護費用，恐與目前鼓勵電動車的政策背道而馳。

對此，內政部、交通部當時重申，修正純屬名稱正名，旨在確保經費能合法且專款專用於各地方政府的道路維護工作，並非為了開徵新稅。內政部政次董建宏說明，修法是為專款專用，確保國人享有更安全的道路養護品質。

董建宏也說，現在電動車不需徵收燃料費，未來改為「公路使用養護安全管理費」後，因為電動車也有使用公路，「使用者付費」就要負擔相當比例的費用。未來電動車收費比例會再與交通部、財政部討論，並以「國家淨零碳排」為最高指導原則。

董建宏強調，為達成國家2050淨零碳排目標，如何合適、合理的比例分擔，會再跟交通部討論。但修正條文跟課稅無關，課稅要跟財政部、交通部討論，修法只是正名，費用就是由統籌分配款撥給地方政府的公路養護單位專款專用。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯則說，現行電動車仍享有免徵氣燃費的優惠，該優惠已正式延長至2030年12月31日，該條例將汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」後，電動車還是繼續免徵。

電動車 林俊憲 內政部

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