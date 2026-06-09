鼎泰豐最強不是小籠包？ 婦產科醫師狂讚「隱藏貨色」：這個更厲害

鼎泰豐以小籠包享譽國際，近日有婦產科醫師分享，他心中真正的鼎泰豐「隱藏菜單」並不是餐點，而是店內販售的筷子，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

婦產科醫師沈煌彬在臉書表示，近期有朋友詢問，家中想更換筷子，有沒有推薦的品牌？他第一時間想到的就是鼎泰豐，一雙售價約150元，也可整盒購買，分為紅、黑兩種款式。

沈煌彬說明，一般人可能很難理解筷子有什麼差別，但對他這種每天在手術台上操作精細器械的外科醫師來說，直言「手感差異其實非常明顯」。他認為鼎泰豐筷子在重量與平衡上表現穩定，夾取食物時的摩擦力適中，不會過滑或過澀，無論是麵條、青菜還是小籠包都相當順手，使用體驗遠勝一般餐具。

沈煌彬也分享自己的「送禮哲學」，認為禮物不只是物品，而是記憶的連結，例如送鞋會讓人想到陪伴走過的路、送水壺會想到提醒喝水的關心、送枕頭則與休息相關，而送筷子則是每天吃飯都會被想起，甚至是一整個家庭用餐時，都會想到「是沈醫師送的」。

貼文一出後，不少網友也大推鼎泰豐的筷子，紛紛表示「同樣是鼎泰豐筷子愛用者，對手殘的人非常友好」、「鼎泰豐筷子品質真的有夠好，洗碗機洗2年都沒問題」、「我用他們家的筷子好多年了」、「我還有加買筷盒，手感真的好！」、「鼎泰豐筷子是真的很好用，無論是重量、長度、筷子的形狀、夾菜的摩擦力，沈醫師真的識貨」。

鼎泰豐是世界知名的台灣美食，本站曾報導，一名網友分享，曾到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，結果店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆」，但他仔細檢查後，發現只是一顆煎餃上面開了小口，讓他驚呼「God！這樣叫破掉！其他餐飲業真的會被逼死」。

對此，不少網友也分享自身經驗，指出「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他，從此擄獲我兒的心」、「剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」、「前兩周到鼎泰豐101店用餐也是，點了絲瓜湯包，服務員送來的時候有一粒的外皮有一點小小的破了，結果她也是說，等一下會再多送我們一粒」。