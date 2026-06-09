快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

鼎泰豐最強不是小籠包？ 婦產科醫師狂讚「隱藏貨色」：這個更厲害

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐以小籠包享譽國際，近日有婦產科醫師分享，他心中真正的鼎泰豐「隱藏菜單」並不是餐點，而是店內販售的筷子。示意圖。聯合報系資料照
鼎泰豐以小籠包享譽國際，近日有婦產科醫師分享，他心中真正的鼎泰豐「隱藏菜單」並不是餐點，而是店內販售的筷子。示意圖。聯合報系資料照

鼎泰豐小籠包享譽國際，近日有婦產科醫師分享，他心中真正的鼎泰豐「隱藏菜單」並不是餐點，而是店內販售的筷子，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

婦產科醫師沈煌彬在臉書表示，近期有朋友詢問，家中想更換筷子，有沒有推薦的品牌？他第一時間想到的就是鼎泰豐，一雙售價約150元，也可整盒購買，分為紅、黑兩種款式。

沈煌彬說明，一般人可能很難理解筷子有什麼差別，但對他這種每天在手術台上操作精細器械的外科醫師來說，直言「手感差異其實非常明顯」。他認為鼎泰豐筷子在重量與平衡上表現穩定，夾取食物時的摩擦力適中，不會過滑或過澀，無論是麵條、青菜還是小籠包都相當順手，使用體驗遠勝一般餐具。

沈煌彬也分享自己的「送禮哲學」，認為禮物不只是物品，而是記憶的連結，例如送鞋會讓人想到陪伴走過的路、送水壺會想到提醒喝水的關心、送枕頭則與休息相關，而送筷子則是每天吃飯都會被想起，甚至是一整個家庭用餐時，都會想到「是沈醫師送的」。

貼文一出後，不少網友也大推鼎泰豐的筷子，紛紛表示「同樣是鼎泰豐筷子愛用者，對手殘的人非常友好」、「鼎泰豐筷子品質真的有夠好，洗碗機洗2年都沒問題」、「我用他們家的筷子好多年了」、「我還有加買筷盒，手感真的好！」、「鼎泰豐筷子是真的很好用，無論是重量、長度、筷子的形狀、夾菜的摩擦力，沈醫師真的識貨」。

鼎泰豐是世界知名的台灣美食，本站曾報導，一名網友分享，曾到鼎泰豐用餐，請店員把還沒上的蝦肉煎餃外帶，結果店員卻突然跟他說，「因為有一顆煎餃破掉，會多補一顆」，但他仔細檢查後，發現只是一顆煎餃上面開了小口，讓他驚呼「God！這樣叫破掉！其他餐飲業真的會被逼死」。

對此，不少網友也分享自身經驗，指出「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他，從此擄獲我兒的心」、「剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」、「前兩周到鼎泰豐101店用餐也是，點了絲瓜湯包，服務員送來的時候有一粒的外皮有一點小小的破了，結果她也是說，等一下會再多送我們一粒」。

鼎泰豐 小籠包 婦產科

延伸閱讀

芋頭控狂推！萊爾富隱藏美食曝光 她咬一口驚呼：餡料滿出來

好市多悄悄上架1高級水果！大票會員狂推：又香又甜會噴汁

台北街頭一直開！溫州大餛飩為何屹立不搖？兩派網友掀論戰

超商隱藏服務加1！客人抱一疊書上門 店員愣：真的有人會用

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

同學會變「人生進度開獎」？ 聚會引爆壓力 網嘆：不要參加同學會就沒事了

原本純粹敘舊的同學會，如今卻成了許多人精準迴避的社交地雷。

高溫每年奪命50萬人！聖嬰現象今夏恐捲土重來 我們該如何自保？

聖嬰現象恐於今夏再度發生，全球暖化也讓熱浪愈發頻繁且強烈。研究指出，高溫每年造成約50萬人死亡，被稱為「沉默殺手」。究竟熱浪如何危害健康？哪些族群風險最高？面對極端高溫來襲，本文解析熱浪成因、健康威脅及實用防暑自保措施。 隨著全球暖化持續惡化，熱浪變得更頻繁且更具威力。今年1月，英國牛津大學（University of Oxford）研究指出，如果全球平均溫度比工業革命前高2.0°C，到2050年，全球37.9億人將生活在極端高溫的環境。 聯合國世界氣象組織（WMO）2日警告，6月至8月形成聖嬰現象（El Niño）的機率是80%，11月前的發生機率更高達90%，屆時將導致暖化加劇，全球將面臨更嚴峻的極端高溫挑戰。 知名英國醫學期刊《刺胳針地球健康》（Lancet Planetary Health）2021年的研究指出，高溫每年估計造成50萬人死亡，是醫生口中的「沉默殺手」。究竟極端高溫會對人體帶來什麼危害？我們又該如何在高溫環境裡自保？《遠見》為您完整盤點如下。 熱浪是什麼？ 熱浪指的是天氣在某段時間內持續出現異常高溫，也很有可能伴隨較高的空氣濕度。根據世界氣象組織（WMO

連日暴雨出門變溜冰？超商「超神小物」貼鞋底超防滑 日警認證：能撐整天

連日來豪大雨下不停，全台淹水災情頻傳，此時最怕就是因濕滑路面摔倒受傷。不過，如果出門後才發現腳上鞋子根本是「溜冰鞋」，日本綜藝節目與警視廳就曾聯手推薦過一招超強的「應急止滑法」，靠著超商、藥局都能輕易買到的OK繃，就能瞬間拯救大雨中的咕溜鞋底。 日本綜藝節目《生活好吃驚》過去曾在節目介紹，當遇到下雨路面濕滑、而腳上的鞋底早已磨平時，只要在鞋底的「前腳掌與腳後跟」兩個主要受力點，各貼上一片OK繃，就能達到驚人的臨時止滑效果。據節目以光滑潮溼的壓克力板實測，原本滑到不行、測試者頻頻摔跤，在貼上OK繃後就能穩當行走，甚至可以小跑前進。 埼玉工業大學副教授長谷亞蘭解釋，行走時因體重施壓，OK繃會受壓變形並卡入地面的細小縫隙中，進而大幅增加摩擦力與抓地力。 日本警視廳也曾實測推薦，即使雨天出門一整天，鞋底的OK繃也不會輕易脫落，堪稱暴雨神隊友。警視廳也提醒，在貼上OK繃之前，務必先將鞋底的泥沙與積水徹底擦拭乾淨，避免空氣進入，否則會大大影響OK繃的黏貼效果。

梅雨還沒走！高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林５區明天停班課

根據中央氣象署及水土保持署資訊，高雄明（10）日仍受滯留鋒及西南氣流影響，山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，高雄市政府宣布明日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。

軍人夫不孕4年竟是「精子3殺」惹禍！醫靠這招3個月助攻生女

軍人身強體壯好生育？答案卻是未必！台中一對夫妻不孕4年，原以為問題在35歲的妻子身上，經到茂盛醫院檢測發現，身為軍人的丈夫因壓力大、常熬夜，導致精子慘遭質量差、精子結合力率差、DNA雙股斷裂等3殺致不孕，夫妻倆經3個月調理，並接受試管嬰兒療程，在今年初成功產女。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。