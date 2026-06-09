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雷雨帶即將上岸！台南、高雄風雨開始 嘉義、屏東預備
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，台南、高雄風雨開始，嘉義、屏東預備。雷雨帶即將上岸，南高沿海開始起風下雨。這波會進一步深入內陸，嘉義、屏東也要注意，留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣發生。
滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。
豪雨特報影響時間至晚上，大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區。豪雨：桃園市、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區、蘭嶼、綠島。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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