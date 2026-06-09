快訊

昨晚才通電話…新竹氣爆麵包店夫妻雙亡 老父母：再打已不通、可能那時就走了

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

45歲試管媽孕期罹癌不放棄 奇美跨科團隊守住母嬰雙安

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，隨著晚婚晚育成為趨勢，部分女性接受不孕症治療時，也正好進入乳癌好發年齡，建議女性在備孕或進入不孕症療程前，先完成乳房健康檢查。記者萬于甄／攝影
奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，隨著晚婚晚育成為趨勢，部分女性接受不孕症治療時，也正好進入乳癌好發年齡，建議女性在備孕或進入不孕症療程前，先完成乳房健康檢查。記者萬于甄／攝影

台南一名45歲陳姓女子求子多年，總算透過試管嬰兒療程成功懷孕，孰料孕期第5周卻發現罹患侵襲性黏液性乳癌，面臨保胎與抗癌的艱難抉擇。奇美醫院整合生殖醫學、婦產、乳房外科等跨專科團隊，量身規畫治療方案，最終順利守護母嬰平安，也提醒備孕女性重視孕前乳房健康檢查。

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，隨著晚婚晚育成為趨勢，部分女性接受不孕症治療時，也正好進入乳癌好發年齡，乳癌更呈現年輕化趨勢，讓許多準備懷孕或接受試管嬰兒、不孕症療程的女性倍感焦慮，甚至出現「打排卵針會不會導致乳癌」的疑慮。

林毅倫指出，根據國內外研究及最新指引顯示，排卵刺激藥物與侵襲性乳癌並無直接關聯，民眾不必過度憂慮，不過，隨著乳癌年輕化及高齡生育趨勢重疊，女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查。

45歲的陳女屬高齡產婦，透過試管嬰兒療程成功懷孕後，卻在孕期第5周確診侵襲性黏液性乳癌，且胎兒又被發現有單一臍動脈情況，若孕期接受化療，恐增加胎兒生長遲滯與早產風險，但延後治療又擔心媽媽癌症惡化，讓一家人陷入兩難。

林毅倫說，團隊評估後，考量陳女黏液性乳癌生長速度較慢、預後相對良好，決定採取「孕期手術、產後治療」的個人化方案，在孕期第18周時完成右側乳房全切除及前哨淋巴結切片手術，術後狀況穩定，陳女最後也順利在第36周平安剖腹產下1870公克寶貝女兒。

他提到，女嬰出生後健康狀況良好，陳女在產後2周接受化療與賀爾蒙治療，迄今追蹤2年，目前癌症指數正常、無復發跡象，孩子生長發育也符合健康標準，讓一家人終於放下心中大石。

林毅倫強調，乳癌已連續多年高居女性癌症發生率首位，懷孕期間因荷爾蒙變化造成乳房脹大，容易掩蓋早期病灶，因此建議女性在備孕或進入不孕症療程前，先完成乳房健康檢查，透過早期發現、早期治療與跨專科整合照護，讓女性在追求好孕同時，兼顧自身健康與寶寶安全。

乳癌 試管嬰兒 奇美醫院

延伸閱讀

遲來55年的畢業證書 67歲罹癌嬤重返校園「想為自己活一次」

攝護腺癌追蹤新利器！聖馬爾定引進PSMA正子檢查偵測早期轉移

78歲街頭藝人雖是四期肺癌患者 經過精準治療照樣引吭高歌

46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

鐵路節送大禮 卓榮泰：提高台鐵主管加給越基層加越多6月1日起實施

台鐵主管加給低，甚至常出現一線員工薪水領得還比主管職多，導致不少台鐵員工即使資歷夠也不願意升主管職。行政院長卓榮泰今日宣布，主管加給終於要上路，且可回溯至6月1日實施。越基層加越多，希望能讓年輕員工更勇敢承擔大任。

雷雨帶即將上岸 台南、高雄風雨開始 嘉義、屏東預備

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，台南、高雄風雨開始，嘉義、屏東預備。雷雨帶即將上岸，南高沿海開始起風下雨。這波會進一步深入內陸，嘉義、屏東也要注意，留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣發生。

好孕遇乳癌不放棄 45歲試管媽孕期罹癌 奇美跨科團隊守住母嬰雙安

台南一名45歲陳姓女子求子多年，總算透過試管嬰兒療程成功懷孕，孰料孕期第5周卻發現罹患侵襲性黏液性乳癌，面臨保胎與抗癌的艱難抉擇。奇美醫院整合生殖醫學、婦產、乳房外科等跨專科團隊，量身規畫治療方案，最終順利守護母嬰平安，也提醒備孕女性重視孕前乳房健康檢查。

西南氣流來了！今起這些「森林遊樂區」休園、阿里山火車停駛

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，受到滯留鋒面及西南氣流豪雨靠近，預計9日至10日影響台灣，屆時各地山區均有大雨發生機率，尤其南部、中部須留意局部大雨或大豪雨，6月9日起大雪山、武陵、八仙山、奧萬大、合歡山、阿里山、雙流等國家森林遊樂區與阿里山林業鐵路已休園及停駛，請民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

雨彈升級南台灣大豪雨 國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。