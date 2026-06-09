45歲試管媽孕期罹癌不放棄 奇美跨科團隊守住母嬰雙安

台南一名45歲陳姓女子求子多年，總算透過試管嬰兒療程成功懷孕，孰料孕期第5周卻發現罹患侵襲性黏液性乳癌，面臨保胎與抗癌的艱難抉擇。奇美醫院整合生殖醫學、婦產、乳房外科等跨專科團隊，量身規畫治療方案，最終順利守護母嬰平安，也提醒備孕女性重視孕前乳房健康檢查。

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，隨著晚婚晚育成為趨勢，部分女性接受不孕症治療時，也正好進入乳癌好發年齡，乳癌更呈現年輕化趨勢，讓許多準備懷孕或接受試管嬰兒、不孕症療程的女性倍感焦慮，甚至出現「打排卵針會不會導致乳癌」的疑慮。

林毅倫指出，根據國內外研究及最新指引顯示，排卵刺激藥物與侵襲性乳癌並無直接關聯，民眾不必過度憂慮，不過，隨著乳癌年輕化及高齡生育趨勢重疊，女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查。

45歲的陳女屬高齡產婦，透過試管嬰兒療程成功懷孕後，卻在孕期第5周確診侵襲性黏液性乳癌，且胎兒又被發現有單一臍動脈情況，若孕期接受化療，恐增加胎兒生長遲滯與早產風險，但延後治療又擔心媽媽癌症惡化，讓一家人陷入兩難。

林毅倫說，團隊評估後，考量陳女黏液性乳癌生長速度較慢、預後相對良好，決定採取「孕期手術、產後治療」的個人化方案，在孕期第18周時完成右側乳房全切除及前哨淋巴結切片手術，術後狀況穩定，陳女最後也順利在第36周平安剖腹產下1870公克寶貝女兒。

他提到，女嬰出生後健康狀況良好，陳女在產後2周接受化療與賀爾蒙治療，迄今追蹤2年，目前癌症指數正常、無復發跡象，孩子生長發育也符合健康標準，讓一家人終於放下心中大石。

林毅倫強調，乳癌已連續多年高居女性癌症發生率首位，懷孕期間因荷爾蒙變化造成乳房脹大，容易掩蓋早期病灶，因此建議女性在備孕或進入不孕症療程前，先完成乳房健康檢查，透過早期發現、早期治療與跨專科整合照護，讓女性在追求好孕同時，兼顧自身健康與寶寶安全。