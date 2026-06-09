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雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

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雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。記者許正宏／攝影
滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。記者許正宏／攝影

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。

影響時間至晚上，大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區。豪雨：桃園市、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區、蘭嶼、綠島。大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。

中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣、台東縣大雷雨即時訊息，尤其已針對高雄市、屏東縣大雷雨發布災防告警訊息（PWS）。有9級以上強陣風發生，慎防瞬間大浪。

台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至12時18分，沿海警戒區域：台南市七股區、南區、安南區、安平區，高雄市茄萣區。陸上警戒區域：台南市七股區、南區、安南區、安平區、中西區。

另外，高雄市、屏東縣大雷雨持續時間至中午12時26分；沿海警戒區域：高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、旗津區、小港區、林園區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣東港鎮、新園鄉。陸上警戒區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、岡山區、橋頭區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時22分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。

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雨彈升級南台灣大豪雨 國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。

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