西南氣流強風軸推進 已具備颮線特徵 未來24小時風雨最高峰期

西南氣流強風軸持續推進，西半部嚴防劇烈雨勢，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，從最新的雷達回波圖中可以觀察到，台灣海峽南側發展出結構完整的線狀中尺度對流系統（具備颮線特徵）。回顧過去幾小時的雷達回波演變，該系統由原本偏弧狀的離散回波，逐漸組織並轉變為線狀結構。這顯示近期於廣東近海發展的中尺度對流胞，正伴隨著西南氣流強風軸，逐漸向台灣西南部擴展。

「觀氣象看天氣」表示，隨著西南氣流持續向陸地推進，其後方具備高度潮濕與高不穩定特徵的環境將移入台灣上空。當強風軸移入並接觸中央山脈時，動力機制將發生轉換，中央山脈的地形強迫抬升作用將取代海面上的冷池邊界，成為支撐並激發對流的主要動力來源。

在地形抬升效應之下，強降雨區域將滯留於迎風面。「觀氣象看天氣」表示，預估未來24小時（明天以前）將是本次降雨事件的高峰期。特別是西南部，在強對流線移入的階段，將伴隨強陣風、雷擊與短延時強降雨，需防範低窪地區積淹水。而中南部山區，因西南氣流強風軸持續帶來水氣並受地形抬升，將面臨長時間累積的劇烈降雨。山區需嚴防坍方、落石及土石流等潛在災害。西南部地區應特別提高警覺，並持續留意最新的雷達回波與氣象特報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。