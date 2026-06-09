快訊

昨晚才通電話…新竹氣爆麵包店夫妻雙亡 老父母：再打已不通、可能那時就走了

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

西南氣流強風軸推進 已具備颮線特徵 未來24小時風雨最高峰期

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南氣流強風軸持續推進，西半部嚴防劇烈雨勢。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
西南氣流強風軸持續推進，西半部嚴防劇烈雨勢。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

西南氣流強風軸持續推進，西半部嚴防劇烈雨勢，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，從最新的雷達回波圖中可以觀察到，台灣海峽南側發展出結構完整的線狀中尺度對流系統（具備颮線特徵）。回顧過去幾小時的雷達回波演變，該系統由原本偏弧狀的離散回波，逐漸組織並轉變為線狀結構。這顯示近期於廣東近海發展的中尺度對流胞，正伴隨著西南氣流強風軸，逐漸向台灣西南部擴展。

「觀氣象看天氣」表示，隨著西南氣流持續向陸地推進，其後方具備高度潮濕與高不穩定特徵的環境將移入台灣上空。當強風軸移入並接觸中央山脈時，動力機制將發生轉換，中央山脈的地形強迫抬升作用將取代海面上的冷池邊界，成為支撐並激發對流的主要動力來源。

在地形抬升效應之下，強降雨區域將滯留於迎風面。「觀氣象看天氣」表示，預估未來24小時（明天以前）將是本次降雨事件的高峰期。特別是西南部，在強對流線移入的階段，將伴隨強陣風、雷擊與短延時強降雨，需防範低窪地區積淹水。而中南部山區，因西南氣流強風軸持續帶來水氣並受地形抬升，將面臨長時間累積的劇烈降雨。山區需嚴防坍方、落石及土石流等潛在災害。西南部地區應特別提高警覺，並持續留意最新的雷達回波與氣象特報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

西南氣流 台灣海峽 廣東

延伸閱讀

雨彈升級！專家曝西南氣流3條件 今明助攻梅雨滯留鋒威脅全台

梅雨滯留鋒面+西南氣流 吳德榮：強對流範圍擴大 慎防雷擊強風致災雨

冒出低壓渦漩 粉專：將牽動西南氣流強風軸及雷雨帶發展 雨勢恐更猛烈

今天梅雨滯留鋒+西南氣流影響最猛烈 周四短暫空檔 周五下1道鋒面再襲

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

雷雨帶即將上岸 台南、高雄風雨開始 嘉義、屏東預備

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，台南、高雄風雨開始，嘉義、屏東預備。雷雨帶即將上岸，南高沿海開始起風下雨。這波會進一步深入內陸，嘉義、屏東也要注意，留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣發生。

好孕遇乳癌不放棄 45歲試管媽孕期罹癌 奇美跨科團隊守住母嬰雙安

台南一名45歲陳姓女子求子多年，總算透過試管嬰兒療程成功懷孕，孰料孕期第5周卻發現罹患侵襲性黏液性乳癌，面臨保胎與抗癌的艱難抉擇。奇美醫院整合生殖醫學、婦產、乳房外科等跨專科團隊，量身規畫治療方案，最終順利守護母嬰平安，也提醒備孕女性重視孕前乳房健康檢查。

西南氣流來了！今起這些「森林遊樂區」休園、阿里山火車停駛

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，受到滯留鋒面及西南氣流豪雨靠近，預計9日至10日影響台灣，屆時各地山區均有大雨發生機率，尤其南部、中部須留意局部大雨或大豪雨，6月9日起大雪山、武陵、八仙山、奧萬大、合歡山、阿里山、雙流等國家森林遊樂區與阿里山林業鐵路已休園及停駛，請民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

雨彈升級南台灣大豪雨 國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。

冰箱不會讓食物長生不老 營養師授3原則保食安

捨不得浪費丟棄食物，爺爺、奶奶家的冰箱可能藏食品安全風險，冰箱不會讓食物長生不老，營養師傳授剩菜冷藏1天內吃完等3原則，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。