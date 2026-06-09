聽新聞
0:00 / 0:00
西南氣流強風軸推進 已具備颮線特徵 未來24小時風雨最高峰期
西南氣流強風軸持續推進，西半部嚴防劇烈雨勢，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，從最新的雷達回波圖中可以觀察到，台灣海峽南側發展出結構完整的線狀中尺度對流系統（具備颮線特徵）。回顧過去幾小時的雷達回波演變，該系統由原本偏弧狀的離散回波，逐漸組織並轉變為線狀結構。這顯示近期於廣東近海發展的中尺度對流胞，正伴隨著西南氣流強風軸，逐漸向台灣西南部擴展。
「觀氣象看天氣」表示，隨著西南氣流持續向陸地推進，其後方具備高度潮濕與高不穩定特徵的環境將移入台灣上空。當強風軸移入並接觸中央山脈時，動力機制將發生轉換，中央山脈的地形強迫抬升作用將取代海面上的冷池邊界，成為支撐並激發對流的主要動力來源。
在地形抬升效應之下，強降雨區域將滯留於迎風面。「觀氣象看天氣」表示，預估未來24小時（明天以前）將是本次降雨事件的高峰期。特別是西南部，在強對流線移入的階段，將伴隨強陣風、雷擊與短延時強降雨，需防範低窪地區積淹水。而中南部山區，因西南氣流強風軸持續帶來水氣並受地形抬升，將面臨長時間累積的劇烈降雨。山區需嚴防坍方、落石及土石流等潛在災害。西南部地區應特別提高警覺，並持續留意最新的雷達回波與氣象特報。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。