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影／檢討密室逃脫安全漏洞 民眾黨籲建立沉浸式娛樂產業管理規範

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天在立法院舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會，邀集學者專家、政府機關代表及民代共同討論，盼針對近年快速發展的沉浸式娛樂產業建立更完善的管理機制。記者季相儒／攝影
民眾黨立法院黨團今天在立法院舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會，邀集學者專家、政府機關代表及民代共同討論，盼針對近年快速發展的沉浸式娛樂產業建立更完善的管理機制。記者季相儒／攝影

民眾黨立法院黨團今天在立法院舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會，邀集學者專家、政府機關代表及民代共同討論，盼針對近年快速發展的沉浸式娛樂產業建立更完善的管理機制

民眾黨立委王安祥表示，公聽會的召開是回應日前引發社會關注、令人痛心的相關事件。以密室逃脫為代表的沉浸式娛樂活動日益普及，但其營運型態有別於傳統娛樂產業，現行法規在建築安全、消防設備、逃生規畫，以及從業人員職業安全與健康等面向，仍有待進一步檢視與完善。

王安祥指出面對社會快速變遷與新興娛樂產業蓬勃發展，立法機關應加快腳步，研議適當的管理制度與規範，回應社會對安全保障的期待。他也期盼透過公聽會充分交換意見，凝聚具體建議，作為未來修法與政策推動的重要參考。

民眾黨立法院黨團今天在立法院舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會，民眾黨立委王安祥（台上左三）表示，以密室逃脫為代表的沉浸式娛樂活動日益普及，現行法規在建築安全、消防設備、逃生規畫，以及從業人員職業安全與健康等面向，仍有待進一步檢視與完善。記者季相儒／攝影
民眾黨立法院黨團今天在立法院舉辦「從三安檢視新興沉浸式娛樂產業之法制漏洞與安全規範」公聽會，民眾黨立委王安祥（台上左三）表示，以密室逃脫為代表的沉浸式娛樂活動日益普及，現行法規在建築安全、消防設備、逃生規畫，以及從業人員職業安全與健康等面向，仍有待進一步檢視與完善。記者季相儒／攝影

民眾黨 機制 健康

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