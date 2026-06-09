中尺度對流前緣抵達南台灣 嘉南高屏4縣市大雷雨開炸 示警區域曝

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時8分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊、瞬間大浪。沿海警戒區域：台南市、高雄市、屏東縣，陸上警戒區域：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

陸上示警區域：嘉義縣布袋鎮、義竹鄉，台南市新營區、鹽水區、麻豆區、下營區、官田區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區，高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣屏東市、東港鎮、萬丹鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、琉球鄉。

沿海示警區域：台南市七股區、將軍區、北門區、南區、安南區、安平區，高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、旗津區、小港區、林園區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區，屏東縣東港鎮、枋寮鄉、新園鄉、林邊鄉、佳冬鄉、琉球鄉。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，鋒面帶正在台灣上空，加上有明顯的西南氣流影響，台灣海峽和南海上空有中尺度對流發展，對流發展相當旺盛，比較強的降雨區域也會逐漸移動到台灣附近造成影響，前緣會逐漸靠近澎湖以及中南部一帶，未來1至2小時要多加注意。