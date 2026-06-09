今天梅雨滯留鋒+西南氣流影響最猛烈！周四短暫空檔、周五下道鋒面再襲

受到西南氣流和滯留鋒面影響，從昨天開始西半部、東北部都有顯著降雨出現，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，鋒面帶的天氣相當不穩定，容易有中小尺度對流系統伴隨鋒面帶發展，中小尺度對流發展所造成的短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，會對在地造成顯著影響。西南氣流影響之下，中南部迎風面山區也會有比較明顯的累積雨量出現，這段期間避免前往山區活動。

朱美霖表示，從昨天到今天，從鋒面來到台灣上空，以及西南風增強來到西南氣流等級，主要的降雨在西半部和東北部都相當顯著，中南部地區受到西南風一波波降雨影響。昨天大台北地區有顯著的午後雷陣雨，預期今天受到鋒面帶的影響，以及西南風的增強之下，西半部地區還是斷斷續續有顯著降雨出現。

過去降雨方面，她說，昨天至今天降雨熱區在西半部和東北部，昨天日累積雨量在新北市萬里區來到150毫米以上，高雄美濃也有150毫米左右的降雨。今天上午9時以前的今天累積雨量，中部累積雨量增多了，主要是西南風抵達和鋒面帶的強降雨造成的影響，所以日累積上，台中山區和桃園沿海、南投山區也有100毫米到150毫米之間，留意當中所伴隨的短延時強降雨現象，3小時累積雨量在桃園新屋今天清晨有出現短延時豪雨的情形，當中時雨量也來到68.5毫米，是相當顯著的降雨。

朱美霖表示，預期今天不穩定的環境之下，在西半部、東北部、花東山區都還是可能有顯著降雨，甚至累積雨量上面來到大雨或局部豪雨等級。

天氣現況，朱美霖說，鋒面帶正在台灣上空，加上有明顯的西南氣流影響，台灣海峽和南海上空有中尺度對流發展，對流發展相當旺盛，比較強的降雨區域也會逐漸移動到台灣附近造成影響，前緣會逐漸靠近澎湖以及中南部一帶，未來1至2小時要多加注意。

朱美霖表示，西南風的暖濕空氣也為中南部帶來斷斷續續的雨勢，加上中南部山區迎風面在地形的加強作用之下，也可能會使這樣比較強的降雨持續時間比較長，造成比較多的累積雨量情形。

雨量預測，她說，全台各地包含澎湖都可能會有局部大雨以上等級降雨，至於西半部降雨更為顯著，新竹縣山區、苗栗以南地區都有可能出現局部豪雨。中部像是台中、南投、雲林、嘉義縣山區，預估累積雨量150至300毫米，在豪雨等級以上。南部多加留意南高屏山區，高屏山區預估雨量來到200至340毫米，有大豪雨等級左右風險。

朱美霖表示，今天清晨2時鋒面在台灣上空，有中小尺度對流系統發展，天氣相當不穩定。昨天鋒面位置在台灣北部逐漸南移，今天開始影響台灣，明天鋒面有逐漸南移趨勢，周四南移到巴士海峽，所以明天白天之後降雨有略為減緩趨勢。

不過，朱美霖表示，後續有下一道鋒面來到台灣上空並且建立，所以周五、周六天氣降雨趨勢有增多情形。

降雨趨勢，她說，今天到明天清晨是降雨高峰，今天在西半部、東北部、花東山區都要留意大雨或局部豪雨等級降雨，中南部山區可能接近局部豪雨等級以上，明天花東有局部大雨或豪雨，多加留意短延時強降雨造成的影響。周四鋒面南移，中南部還是有局部大雨發生機率，各地降雨有減緩趨勢。

未來48小時降雨趨勢，朱美霖表示，今天西半部、東北部留意短延時強降雨或累積雨量比較大的情形，中南部山區累積雨量也是有持續比較多的狀況。中尺度對流降雨所造成的影響在今晚到明晨都是持續。到明天白天，整體降雨比較偏向花東和中南部、高屏一帶，還是會有偏向大雨情形。明晚至周四清晨是降雨稍微停歇的趨勢。

朱美霖表示，今天是這波滯留鋒面和西南氣流影響降雨最明顯的期間，局部豪雨和豪雨等級以上降雨都要多加注意，中尺度對流系統所造成的短延時強降雨以及強陣風等劇烈天氣現象，並不是很容易提前精確掌握，氣象署會監測天氣狀況、適時發布天氣特報訊息。

風浪趨勢。圖／中央氣象署提供

過去降雨。圖／中央氣象署提供

定量降水預報。圖／中央氣象署提供