近3年首見！日本「絨螯蟹」殘留戴奧辛 食藥署邊境逐批查驗為期1年

過去中國大陸進口大閘蟹曾被檢出重金屬及戴奧辛超標，民眾多有警覺，然而，近期衛福部食藥署在邊境攔截一批，與大閘蟹同屬、不同種的「日本絨螯蟹」戴奧辛超標，為近3年首見，食藥署對日本絨螯蟹採全面監視查驗，為期1年在邊境逐批檢驗，戴奧辛符合標準才會放行。此外，國內最大芝麻油業者「富味鄉」，進口孟加拉芝麻共150公噸，因農藥超標，遭要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，2批由業者「上銀國際貿易有限公司」報驗日本絨螯蟹，出戴奧辛每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為每克濕重3.5皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為每克濕重6.5皮克，這2批日本絨螯蟹在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘表示，日本絨螯蟹雖與大陸大閘蟹同為絨螯蟹屬，但並非同種生物，近3年來國內業者報驗日本絨螯蟹共63批，食藥署檢驗批數共22批，揪出違規批數2批，由於戴奧辛為該署高度關注物質，已自今年6月4日起，至明年6月3日止，在邊境針對日本絨螯蟹採監視查驗，也就是逐批查驗絨螯蟹戴奧辛合格才會放行。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，戴奧辛無解毒劑，短時間內大量暴露，恐引起民眾皮膚病變、肝功能異常，若長時間暴露，則可能導致惡性腫瘤、免疫功能異常，甚至造成孕婦流產、胎兒畸形，戴奧辛半衰期最長可達7年，臨床上被稱為「世紀之毒」，人體每日攝取容許量為每公斤體重1至4皮克，戴奧辛類型化合物共419種，其中毒性最強者為四氯雙苯戴奧辛（TCDD）。

國內最大芝麻油業者之一，「富味鄉股份有限公司」報驗孟加拉芝麻，遭食藥署於邊境檢出依規定不得檢出的農藥二‧四地濃度0.02ppm，共150公噸遭要求退運或銷毀。劉芳銘說，此為業者6個月內首批不合格，在邊境抽驗比率將調升為加強抽批，抽驗比率2至5成，至於孟加拉進口的芝麻，則依規定維持一般抽批。