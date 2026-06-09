快訊

昨晚才通電話…新竹氣爆麵包店夫妻雙亡 老父母：再打已不通、可能那時就走了

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

明天豪雨假機率曝 氣象署最新風雨預測 7縣市山區達標

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中央氣象署今天上午10時發布最新風雨預測，今天下午2時至明天下午2時，共有7縣市山區雨量達到停班停課標準。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今天上午10時發布最新風雨預測，今天下午2時至明天下午2時，共有7縣市山區雨量達到停班停課標準。圖／中央氣象署提供

滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨。中央氣象署今天上午10時發布最新風雨預測，今天下午2時至明天下午2時，共有7縣市山區雨量達到停班停課標準。但是否停課，以各縣市政府決策公布為準。

根據中央氣象署發布的「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨各地區24小時雨量預測」，24小時雨量將達到停班課標準縣市，有新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

氣象署 豪雨 雨量 梅雨

延伸閱讀

雲林縣山區雨量達停班課標準 縣府：明天正常上班上課

暴雨釀災、馬太鞍溪暴漲 工地主任遭洪流沖走

滯留鋒面逐漸接近...暴雨狂炸南部 高屏山區累積雨量恐破350毫米

嘉義縣5山區鄉鎮豪雨達停班課標準…明天停班停課 其餘鄉鎮市正常

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

雷雨帶即將上岸 台南、高雄風雨開始 嘉義、屏東預備

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，台南、高雄風雨開始，嘉義、屏東預備。雷雨帶即將上岸，南高沿海開始起風下雨。這波會進一步深入內陸，嘉義、屏東也要注意，留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣發生。

好孕遇乳癌不放棄 45歲試管媽孕期罹癌 奇美跨科團隊守住母嬰雙安

台南一名45歲陳姓女子求子多年，總算透過試管嬰兒療程成功懷孕，孰料孕期第5周卻發現罹患侵襲性黏液性乳癌，面臨保胎與抗癌的艱難抉擇。奇美醫院整合生殖醫學、婦產、乳房外科等跨專科團隊，量身規畫治療方案，最終順利守護母嬰平安，也提醒備孕女性重視孕前乳房健康檢查。

西南氣流來了！今起這些「森林遊樂區」休園、阿里山火車停駛

根據中央氣象署最新氣象資料顯示，受到滯留鋒面及西南氣流豪雨靠近，預計9日至10日影響台灣，屆時各地山區均有大雨發生機率，尤其南部、中部須留意局部大雨或大豪雨，6月9日起大雪山、武陵、八仙山、奧萬大、合歡山、阿里山、雙流等國家森林遊樂區與阿里山林業鐵路已休園及停駛，請民眾暫勿前往山區並持續關注天氣動態。

雨彈升級南台灣大豪雨 國家級警報狂響 大雷雨影響熱區看這查

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。

冰箱不會讓食物長生不老 營養師授3原則保食安

捨不得浪費丟棄食物，爺爺、奶奶家的冰箱可能藏食品安全風險，冰箱不會讓食物長生不老，營養師傳授剩菜冷藏1天內吃完等3原則，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。