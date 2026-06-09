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腎衰竭翁連吃4天「這水果」險心臟驟停 醫揭腎友5大水果地雷

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，吃水果必須遵循「選低鉀、控份量、絕對禁食楊桃」的原則。圖/123RF
醫師提醒，吃水果必須遵循「選低鉀、控份量、絕對禁食楊桃」的原則。圖/123RF

台灣有「水果王國」美譽，但對全台超過200萬名慢性腎臟病患者而言，水果不一定都是健康食品。腎臟科醫師洪永祥提醒，部分水果富含鉀離子、糖分，某些成分會影響肝臟代謝酵素，與藥物產生交互作用，若沒有留意食用種類與份量，輕則造成腎功能惡化，重則可能引發心律不整，甚至危及生命。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，一名70歲陳姓老翁患有慢性腎臟病第三期，平時規律回診追蹤。日前親友寄來一箱當季釋迦，家人擔心放久變質，連續數天每天讓他吃下一整顆大釋迦。沒想到第4天晚上，陳伯伯突然全身無力、胸口悶痛，心跳明顯不規則。

緊急送醫後發現血鉀高達6.8 mmol/L，遠超過正常值範圍，心電圖也出現異常變化，差點因高血鉀導致心臟驟停。洪永祥以個案為例，說明慢性腎臟病患者最常見卻也容易忽略的飲食陷阱，水果並非吃得愈多愈健康，應依腎功能狀況調整，必要時諮詢腎臟科醫師或營養師，才能兼顧營養與安全。

洪永祥列出五種腎臟不好，千萬別踩的五大水果地雷：

1.楊桃：是腎友「絕對禁忌

在所有水果中，楊桃被腎臟科醫師視為最危險的水果之一。楊桃含有特殊神經毒素「Caramboxin」，一般人可經由腎臟代謝排出，但腎功能不全患者無法有效清除，毒素可能累積於體內並進入中樞神經系統，引發持續打嗝、嘔吐、意識混亂、抽搐，甚至昏迷與死亡。

2.高鉀水果：恐引發致命心律不整

腎臟負責排除體內多餘鉀離子，當腎功能下降時，鉀容易累積形成高血鉀症。洪永祥提醒，包括釋迦、香蕉、奇異果、龍眼、櫻桃、哈密瓜、火龍果及草莓，都屬於鉀含量較高的水果，應依個人腎功能狀況控制攝取量。葡萄乾、柿餅、紅棗及黑棗等水果乾，因脫水濃縮使鉀含量大幅增加，對腎友風險更高。

3.農藥殘留：增加腎臟負擔

除了鉀離子問題外，農藥殘留也是腎友容易忽略的風險。洪永祥表示，健康腎臟可協助代謝微量化學物質，但腎功能受損患者排毒能力下降，若長期暴露於農藥殘留環境，可能增加腎臟負擔。草莓、葡萄、桃子等皮薄水果較容易殘留農藥，食用前應以流動清水充分沖洗，必要時削皮後再食用。

4.葡萄柚、柚子：恐影響藥效

許多慢性腎臟病患者同時患有高血壓、糖尿病，需長期服藥控制病情。洪永祥指出，葡萄柚、柚子及部分柑橘類水果含有「呋喃香豆素」，可能抑制體內代謝藥物的重要酵素，使部分降血壓藥、降血脂藥及免疫抑制劑濃度異常升高。

5.芒果、荔枝：糖分高恐加速腎病惡化

糖尿病是台灣慢性腎臟病最主要原因之一，洪永祥說，芒果、荔枝、鳳梨等高甜度水果含有較多果糖與糖分，若攝取過量，容易造成血糖波動，也可能增加尿酸生成，進一步加重腎臟負擔。

洪永祥強調，水果富含維生素、膳食纖維及抗氧化物質，對維持血管健康與改善便秘仍有幫助，腎友不必完全戒除水果。相對較安全的選擇包括蘋果、芭樂及葡萄，但仍須依照個人腎功能與營養師建議控制份量。

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