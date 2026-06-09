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「沼氣生質能產業聯盟」成立 環境部長彭啓明：台灣有很大成長空間

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部今天串連上中下游產業鏈催生成立跨產業組織「沼氣生質能產業聯盟」，環境部長彭啓明（右起）、聯盟召集人黃育徵、聯盟召集人葉惠青在成立大會上彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
環境部今天串連上中下游產業鏈催生成立跨產業組織「沼氣生質能產業聯盟」，環境部長彭啓明（右起）、聯盟召集人黃育徵、聯盟召集人葉惠青在成立大會上彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

環境部今天串連上中下游產業鏈催生成立跨產業組織「沼氣生質能產業聯盟」，環境部長彭啓明表示，希望透過公私協力策略，透過串聯產業聯盟、部會計畫整合、法規建置，推動我國沼氣生質能由過去零散式個案推動，逐步轉向系統性、規模化、產業化之發展模式。

彭啓明說，現在國際上能源需求越來越多，全球發電結構持續變化，但是再生能源占發電量比重也往上升，但是台灣沼氣發電只占1%，遠不如全球沼氣發電市場規模與市場，有很大的成長空間，目前在廚餘與畜牧糞尿的再循環利用是重點，所以如何協助解決料源整合、技術升級、投資誘因、制度支持及社會接受度等關鍵課題，就可以讓廚餘、汙泥、糞尿有效再利用，逐步轉向系統性、規模化、產業化之發展模式，可以效法歐盟沼氣協會的發展願景逐步前進。

聯盟召集人、循環台灣基金會董事長黃育徵表示，我從15年前成立廚餘資源化發展協會開始，就一直希望推動台灣的資源循環共生網，為下一代推動淨零的承諾，讓台灣更有韌性，所以如何推動在地再生資源化就很重要，沼氣生質產業從源頭就結合台灣在地、再生的資源再利用，不再把水、能源、材料等資源分開處理，而是需要建構一個共生網讓台灣持續往淨零、韌性與進步前進，這些資源基礎建設也是循環台灣的節點，串連後不只是台灣的產業，更是一個串聯全台的共生網。

環境部今天串連上中下游產業鏈催生成立跨產業組織「沼氣生質能產業聯盟」，環境部長彭啓明期望效法歐盟沼氣協會的發展願景逐步前進。記者潘俊宏／攝影
環境部今天串連上中下游產業鏈催生成立跨產業組織「沼氣生質能產業聯盟」，環境部長彭啓明期望效法歐盟沼氣協會的發展願景逐步前進。記者潘俊宏／攝影

環境部今天串連上中下游產業鏈催生成立跨產業組織「沼氣生質能產業聯盟」，環境部長彭啓明（右二起）、聯盟召集人黃育徵、聯盟召集人葉惠青一起在成立大會上合影。記者潘俊宏／攝影
環境部今天串連上中下游產業鏈催生成立跨產業組織「沼氣生質能產業聯盟」，環境部長彭啓明（右二起）、聯盟召集人黃育徵、聯盟召集人葉惠青一起在成立大會上合影。記者潘俊宏／攝影

廚餘 再生能源 彭啓明 沼氣發電

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