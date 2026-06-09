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冰箱不會讓食物長生不老 營養師授3原則保食安

中央社／ 台北9日電
冰箱不會讓食物長生不老，營養師傳授剩菜冷藏以1天內吃完為宜，最晚不超過2天。 本報資料照片
冰箱不會讓食物長生不老，營養師傳授剩菜冷藏以1天內吃完為宜，最晚不超過2天。 本報資料照片

捨不得浪費丟棄食物，爺爺、奶奶家的冰箱可能藏食品安全風險，冰箱不會讓食物長生不老，營養師傳授剩菜冷藏1天內吃完等3原則，避免免疫力弱者或高齡者因食源性疾病影響健康。

食物彷彿長生不老、翻到什麼都不意外，網路上時常瘋傳著，有種冰箱叫「阿媽的冷凍庫」，中華民國營養師公會全國聯合會副理事長葉佳雯近期透過新聞稿提醒，許多食品安全風險並非來自重大食安事件，而是日常生活中容易被忽略的保存與食用習慣。

葉佳雯分享居家營養師走進無數個家庭後發現，高齡長者最常見的食安風險，集中在冰箱存放過久的食物，及長時間置於室溫的外食餐點，重申食品安全不只是選擇安全的食材，更包含後續保存、運送與食用過程的每個環節。

葉佳雯說，高齡家庭的居家訪視中，最常看到的畫面是冰箱變「時光膠囊」，半年前的醬料、不知放多久的剩菜、發霉水果與吐司捨不得丟，長者卻說聞起來沒壞，但許多病原菌與黴菌毒素根本聞不出來，冰箱若溫度控制不佳或過度堆放食物，容易影響冷藏效果，增加微生物繁殖風險。

隔夜菜吃到第3天也是常見NG行為，葉佳雯表示，1次煮3天、反覆加熱同鍋湯或同盤菜，許多民眾認為重新加熱即可完全消除風險，忽略了食物曾長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，在這個溫度區間反覆停留暗藏風險，細菌與毒素仍可能存在。

另外，冷藏生熟食混放、營養品從冰箱拿出，放在室溫環境一整天同樣是冰箱管理食安風險之一，葉佳雯進一步解釋，除了解凍肉品滴汁污染熟菜，常見為了讓長者慢慢喝一整天，將一次泡好的管灌配方營養品長時間置於室溫環境，這在夏季尤其危險，可能增加微生物滋生風險。

葉佳雯指出，對於免疫力較弱、慢性疾病較多的高齡者而言，食品安全管理更顯重要，避免因食源性疾病影響健康與生活品質，提醒家屬與照護者，留意長輩的飲食健康，可從定期整理冰箱與檢查食物保存狀況開始。

葉佳雯提供3個簡單冰箱管理原則，第1是剩菜冷藏以1天內吃完為宜，最晚不超過2天；第2為不清楚放多久的食物，一律「不確定就不要吃」；第3則是生肉、生魚密封放下層，熟食與長者餐點放上層，避免交叉污染。

食安 冰箱

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