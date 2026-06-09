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西南海域大範圍雷雨帶朝南部陸地逼近 粉專示警：上午11時後陸續抵達
滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，西南海域大範圍雷雨帶正在朝南部陸地接近，預計上午11時過後，將會陸續抵達。「當這塊靠近時，除了大雨，也要注意強陣風，未來1小時特別注意它的一舉一動」。
中央氣象署發布豪雨特報，高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。
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