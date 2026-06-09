交長深夜送暖第一線駕駛 計程車油貼加碼至15,000元

為關心第一線計程車駕駛朋友辛勞，交通部長陳世凱昨晚前往臺北市建國計程車服務站慰勉服務站同仁及駕駛朋友，並宣布因應近期國際油價受中東局勢影響上漲，交通部加碼9,000元辦理計程車油價補助措施，從最高補助6,000元提高至1萬5,000元，可使用至今年12月31日止，盼減輕油價波動帶來的營運負擔。

陳世凱於昨日晚間9時抵達服務站後，先慰勉第一線服務人員，感謝同仁長期提供駕駛朋友休息、諮詢及各項協助服務，隨後前往駕駛休息區與現場駕駛朋友交流，了解近期營運情形及需求。

陳世凱指出，近期受到中東局勢影響，國際油價持續波動，對每天上路營運的計程車駕駛朋友而言，加油成本增加是最直接的經營壓力。交通部了解基層駕駛朋友的辛苦，因此配合行政院穩定民生政策，加碼辦理計程車油價補助措施，希望在油價波動期間協助大家減輕負擔、安心營運。

陳世凱說明，原每車補助6,000元，現再增加9,000元，總補助額度提高至最高1萬5,000元，補助方式維持每公升折抵5元不變，補助額度可使用至今年12月31日。已完成登記的計程車無須重新申請，新增補助額度將直接撥入，預計於6月16日前完成入帳；尚未登記的車輛，完成登記後即可取得最高1萬5,000元補助額度。

截至6月5日止，全國約9萬輛符合資格計程車中，已有72,725輛完成補助登記，登記率超過八成，這顯示補助措施確實符合駕駛朋友需求，也讓政府的支持能夠快速送達第一線。交通部也呼籲尚未完成登記的符合資格計程車駕駛朋友把握時機辦理登記，完成登記後即可取得最高1萬5,000元油價補助額度，共同減輕油價波動帶來的營運負擔。

此次深夜前往服務站慰勉，陳世凱除帶來補助加碼好消息外，也特別準備同樣源自臺中的三明治及飲品作為宵夜，親自發送給現場駕駛朋友，感謝大家長期投入運輸服務工作。現場駕駛朋友對交通部加碼補助措施表示肯定，認為有助減輕營運成本壓力，也感受到政府對基層運輸從業人員的重視與支持。

陳世凱表示，計程車不只是交通工具，更是民眾通勤、就醫、夜間返家及生活接駁的重要運輸夥伴。駕駛朋友長年守護民眾交通需求，政府也有責任在產業面臨經營壓力時提供必要協助，未來交通部將持續關注國際油價變化及產業營運情形，滾動檢討相關協助措施，作為計程車駕駛朋友最堅實的後盾，兼顧產業發展與民眾交通需求，確保運輸服務穩定不中斷。