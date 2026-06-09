影／西南氣流攪局東琉線停航 翔信輪今晨完成疏運任務

受西南氣流影響，東琉線海域風浪增強，為確保旅客航行安全，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。但考量離島居民通勤、就醫及民生物資運輸需求，在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。

東信公司董事長特助張桔淳表示，根據氣象資料及現場海況研判，6月9日上午風浪較前一日晚間明顯趨緩，經團隊專業評估，航行條件符合安全標準，上午7時自東港啟航前往小琉球，並於上午7時36分抵達琉球碼頭，隨後於7時50分返回東港，協助居民及旅客往返本島。

據統計，本次航班共載運約90位離島居民與旅客，以及12輛機車返航東港，有效緩解停航期間居民交通需求，也讓部分原本受困島上的民眾得以順利返程，維持部分民生物資運輸功能，降低停航對離島生活造成的影響。

翔信輪為東信公司於2015年自澳洲引進打造之高速穿浪雙體客船，船長30公尺、船寬8公尺，採雙體穿浪式設計。張桔淳指出，由於雙體船觸水面積較小，航行阻力低，具備良好的穩定性與抗浪性能，即使面對較為複雜的海況，仍能提供相對平穩舒適的航行品質。

翔信輪前方船體具破浪功能，遇風浪時船體晃動相對較小，最高航速可達37海浬。採用水噴射推進系統，無傳統外露螺旋槳設計，可降低對海洋生態及綠蠵龜等保育類生物的影響。同時，公司採取「雙船長、雙輪機長」配置，提升航行安全與應變能力。

東琉線交通客船聯營處表示，交通船不僅是往返東港與小琉球的重要交通工具，更是維繫離島居民生活、醫療、教育與民生供應的重要生命線。每當海象變化劇烈時，業者首要考量始終是航行安全，但在安全無虞的前提下，也會盡力協助居民解決交通需求。

聯營處作為深耕在地的企業，始終與琉球鄉共同面對各種挑戰。這條往返東港與小琉球的藍色公路，不只是運輸航線，更承載著居民就醫、就學、返鄉及生活所需的重要功能。

東琉線交通客船聯營處表示，6月11日起各航班預計恢復正常營運，仍將持續密切關注氣象及海象變化，並以旅客安全作為最高原則，提供鄉親與旅客安全、穩定的海上運輸服務。

聯營處也期盼鄉親及社會大眾能理解並支持離島海運工作者的努力，共同守護這條連結本島與離島的重要生命線，見證居民與業者攜手走過風雨的堅持與溫暖。

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供