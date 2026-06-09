快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

影／西南氣流攪局東琉線停航 翔信輪今晨完成疏運任務

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供
西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線海域風浪增強，為確保旅客航行安全，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。但考量離島居民通勤、就醫及民生物資運輸需求，在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。

東信公司董事長特助張桔淳表示，根據氣象資料及現場海況研判，6月9日上午風浪較前一日晚間明顯趨緩，經團隊專業評估，航行條件符合安全標準，上午7時自東港啟航前往小琉球，並於上午7時36分抵達琉球碼頭，隨後於7時50分返回東港，協助居民及旅客往返本島。

據統計，本次航班共載運約90位離島居民與旅客，以及12輛機車返航東港，有效緩解停航期間居民交通需求，也讓部分原本受困島上的民眾得以順利返程，維持部分民生物資運輸功能，降低停航對離島生活造成的影響。

翔信輪為東信公司於2015年自澳洲引進打造之高速穿浪雙體客船，船長30公尺、船寬8公尺，採雙體穿浪式設計。張桔淳指出，由於雙體船觸水面積較小，航行阻力低，具備良好的穩定性與抗浪性能，即使面對較為複雜的海況，仍能提供相對平穩舒適的航行品質。

翔信輪前方船體具破浪功能，遇風浪時船體晃動相對較小，最高航速可達37海浬。採用水噴射推進系統，無傳統外露螺旋槳設計，可降低對海洋生態及綠蠵龜等保育類生物的影響。同時，公司採取「雙船長、雙輪機長」配置，提升航行安全與應變能力。

東琉線交通客船聯營處表示，交通船不僅是往返東港與小琉球的重要交通工具，更是維繫離島居民生活、醫療、教育與民生供應的重要生命線。每當海象變化劇烈時，業者首要考量始終是航行安全，但在安全無虞的前提下，也會盡力協助居民解決交通需求。

聯營處作為深耕在地的企業，始終與琉球鄉共同面對各種挑戰。這條往返東港與小琉球的藍色公路，不只是運輸航線，更承載著居民就醫、就學、返鄉及生活所需的重要功能。

東琉線交通客船聯營處表示，6月11日起各航班預計恢復正常營運，仍將持續密切關注氣象及海象變化，並以旅客安全作為最高原則，提供鄉親與旅客安全、穩定的海上運輸服務。

聯營處也期盼鄉親及社會大眾能理解並支持離島海運工作者的努力，共同守護這條連結本島與離島的重要生命線，見證居民與業者攜手走過風雨的堅持與溫暖。

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供
西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供
西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供
西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供
西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供
西南氣流影響，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。圖/東琉聯營公關經理提供

西南氣流 東港 航班

延伸閱讀

起大風浪還將伴隨豪大雨 屏東往返小琉球交通船9日陸續停航

台中石岡頭坪巷斥資3千萬啟動災後復建 年底前完工確保通行安全

交通部延長陸海空票價補貼 計程車再加碼每車最高領1.5萬元

台2線東北角照明改善工程開工 提升夜間交通安全

相關新聞

整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

西南海域大範圍雷雨帶朝南部陸地逼近 粉專示警：上午11時後陸續抵達

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，西南海域大範圍雷雨帶正在朝南部陸地接近，預計上午11時過後，將會陸續抵達。「當這塊靠近時，除了大雨，也要注意強陣風，未來1小時特別注意它的一舉一動」。

傳統肉粽成腎臟隱形負擔 嘉基醫師建議一天一顆並以天然食材取代

端午節還沒到，粽香早已提前開戰，北部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽輪番上桌，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽可能就是讓腎臟超時加班的隱形負擔。嘉義基督教醫院腎臟內科醫師顏正杰表示，傳統肉粽不只是熱量炸彈，還是高鹽、高油、高磷、高鉀的集合體，吃太多恐引發水腫、喘不過氣，甚至增加心律不整的風險，嚴重時恐有生命危險。

影／西南氣流攪局東琉線停航 翔信輪今晨完成疏運任務

受西南氣流影響，東琉線海域風浪增強，為確保旅客航行安全，東琉線各交通船業者6月9、10日宣布停航。但考量離島居民通勤、就醫及民生物資運輸需求，在審慎評估海象條件後，東信公司所屬翔信輪於今9日上午執行當日唯一往返航班，完成疏運任務。

大雷雨狂轟屏東台東 慎防強陣風、閃電落雷

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時43分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

交通部長陳世凱昨晚送暖第一線運將 宣布計程車補助加碼最高可領1.5萬

交通部昨宣布加碼辦理交通運價平穩措施，其中，計程車油價折讓補貼每車再加碼9000元，最高可領1萬5000元，交通部長陳世凱昨晚前往北市建國計程車服務站慰勉並了解運將近期營運狀況，並提醒補助額度可使用至今年底，已完成登記的計程車無須重新申請，尚未登記的車輛，完成登記後即可取得最高1.5萬元補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。