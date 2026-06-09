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計程車油價補貼加碼！交通部長陳世凱宣布每車最高可領1.5萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱（右）昨晚前往台北市建國計程車服務站了解運將近期營運狀況，並發放宵夜慰勞第一線辛苦的運將。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（右）昨晚前往台北市建國計程車服務站了解運將近期營運狀況，並發放宵夜慰勞第一線辛苦的運將。圖／交通部提供

交通部昨宣布加碼辦理交通運價平穩措施，其中，計程車油價折讓補貼每車再加碼9000元，最高可領1萬5000元，交通部長陳世凱昨晚前往北市建國計程車服務站慰勉並了解運將近期營運狀況，並提醒補助額度可使用至今年底，已完成登記的計程車無須重新申請，尚未登記的車輛，完成登記後即可取得最高1.5萬元補助。

因應中東衝突牽動國際油價，並考量為民眾通勤、就醫、夜間返家及生活接駁的重要運具，為減輕駕駛油價負擔，原本每車補助6000元，此次再加碼9000元，每車合計最高補助1萬5000元；補助方式維持每公升折抵5元，自5月20日上路，申請期限至8月31日，補助額度可使用至今年底。

根據統計，截至6月5日止，全國約9萬輛符合資格計程車中，已有7萬2725輛完成補助登記，登記率超過8成。交通部呼籲，尚未完成登記的符合資格計程車駕駛把握時機辦理登記，完成登記後即可取得最高1萬5000元油價補助額度，共同減輕油價波動帶來的營運負擔。

陳世凱表示，計程車不只是交通工具，更是民眾通勤、就醫、夜間返家及生活接駁的重要運輸夥伴。駕駛朋友長年守護民眾交通需求，政府也有責任在產業面臨經營壓力時提供必要協助，未來交通部將持續關注國際油價變化及產業營運情形，滾動檢討相關協助措施，作為計程車駕駛朋友最堅實的後盾，兼顧產業發展與民眾交通需求，確保運輸服務穩定不中斷。

交通部長陳世凱（右一）昨晚前往台北市建國計程車服務站了解運將近期營運狀況，並發放宵夜慰勞第一線辛苦的運將。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（右一）昨晚前往台北市建國計程車服務站了解運將近期營運狀況，並發放宵夜慰勞第一線辛苦的運將。圖／交通部提供

陳世凱 交通部 計程車 油價

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