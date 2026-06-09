梅雨正在影響台灣 今明雨勢最劇烈 專家：是最需要提防的日子

典型的梅雨正在影響台灣，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天受到西南氣流跟鋒面南下雙重影響，全台天氣不穩定，西半部容易有短時強降雨，氣象署也啟動大規模或劇烈豪雨作業，提醒民眾高雄屏東山區今天可能會有大豪雨，雲林以南平地有豪雨，苗栗台中南投山區也有豪雨，其他地區日雨量為大雨，但也不排除有短時豪雨發生機會。

他說，避免前往山區，河邊，水潭，以維護自身安全。也要多加疏濬家中附近排水，避免積水。雨中騎車開車留意自身安全。

這波標準的梅雨鋒面影響最大時間點，廖于霆表示，就是今明兩天，「是最需要提防的日子」，周四鋒面及西南風減弱，各地降雨趨緩，但山區仍有明顯午後雷陣雨。

他說，周五鋒面逐漸北抬再度通過台灣，但因為西南風沒有前幾天那麼強，所以雖然西半部在仍有短時強降雨，但雨勢可能比今明兩天這波要來得小。周六晚間鋒面逐漸遠離，各地水氣仍多，但短時強降雨機會明顯降低。天氣要完全好轉放晴，可能要等到下周四以後了。

另外，廖于霆表示，在南部、東南部受到西南氣流影響，沿海風浪較強，也會有長浪發生，要避免前往海邊活動，台灣海峽的海上交通也會受到影響，這兩天如果有要搭船，也要務必留意船班變化。

氣溫方面，他說，因為全台雲多雨多，各地感覺起來都涼涼的，高溫27至29度左右，低溫24至25度，早晚攜帶雨具的同時，還要帶件薄外套。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。