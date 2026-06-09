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整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課
受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。
根據行政院人事行政總處「天然災害停止上班及上課情形查詢」專區今日公告資訊，因豪雨影響實施停班停課地區，包括：
苗栗縣
．泰安鄉：今天停止上班、停止上課。
臺中市
．和平區：今天停止上班、停止上課。
南投縣
．仁愛鄉：今天停止上班、停止上課。
嘉義縣
．竹崎鄉：今天停止上班、停止上課。
．梅山鄉：今天停止上班、停止上課。
．番路鄉：今天停止上班、停止上課。
．大埔鄉：今天停止上班、停止上課。
．阿里山鄉：今天停止上班、停止上課。
高雄市
．六龜區：今天停止上班、停止上課。
．甲仙區：今天停止上班、停止上課。
．那瑪夏區：今天停止上班、停止上課。
．茂林區：今天停止上班、停止上課。
．桃源區：今天停止上班、停止上課。
屏東縣
．三地門鄉：今天停止上班、停止上課。
．霧臺鄉：今天停止上班、停止上課。
．瑪家鄉：今天停止上班、停止上課。
．泰武鄉：今天停止上班、停止上課。
．來義鄉：今天停止上班、停止上課。
．春日鄉：今天停止上班、停止上課。
．獅子鄉：今天停止上班、停止上課。
．牡丹鄉：今天停止上班、停止上課。
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