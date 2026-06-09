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整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

聯合新聞網／ 綜合報導
受滯留梅雨鋒面及強盛西南氣流夾擊之下，多地降下豪雨至大豪雨等級雨勢，氣象局呼籲民眾慎防雷擊及強陣風，出門務必攜帶雨具。記者許正宏／攝影
受滯留梅雨鋒面及強盛西南氣流夾擊之下，多地降下豪雨至大豪雨等級雨勢，氣象局呼籲民眾慎防雷擊及強陣風，出門務必攜帶雨具。記者許正宏／攝影

受滯留鋒面及西南氣流持續影響，台灣各地今（9）日出現明顯降雨，中南部及山區雨勢尤為顯著，部分地區更達豪雨至大豪雨等級。中央氣象署持續發布豪雨特報，多處山區累積雨量已達停班停課作業標準，考量道路中斷、坍方及土石流等災害風險，部分縣市政府宣布轄內特定行政區停止上班、停止上課。

根據行政院人事行政總處「天然災害停止上班及上課情形查詢」專區今日公告資訊，因豪雨影響實施停班停課地區，包括：

苗栗縣

．泰安鄉：今天停止上班、停止上課。

臺中市

．和平區：今天停止上班、停止上課。

南投縣

．仁愛鄉：今天停止上班、停止上課。

嘉義縣

．竹崎鄉：今天停止上班、停止上課。

．梅山鄉：今天停止上班、停止上課。

．番路鄉：今天停止上班、停止上課。

．大埔鄉：今天停止上班、停止上課。

．阿里山鄉：今天停止上班、停止上課。

高雄市

．六龜區：今天停止上班、停止上課。

．甲仙區：今天停止上班、停止上課。

．那瑪夏區：今天停止上班、停止上課。

．茂林區：今天停止上班、停止上課。

．桃源區：今天停止上班、停止上課。

屏東縣

．三地門鄉：今天停止上班、停止上課。

．霧臺鄉：今天停止上班、停止上課。

．瑪家鄉：今天停止上班、停止上課。

．泰武鄉：今天停止上班、停止上課。

．來義鄉：今天停止上班、停止上課。

．春日鄉：今天停止上班、停止上課。

．獅子鄉：今天停止上班、停止上課。

．牡丹鄉：今天停止上班、停止上課。

停班停課 豪雨

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