整理包／嚴防致災！雨彈升級狂襲 全台21地9日停班停課

梅雨正在影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天鋒面和偏強西南風影響，各地天氣不穩定，陣雨雷雨強陣風，備好雨具、注意安全。周四低壓帶南移，短暫間隙，仍需留意後續天氣變化。周五至下周二鋒面和西南風再影響，各地陣雨或雷雨。

2026-06-09 08:09