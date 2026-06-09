氣象署最新風雨預測 8縣市山區雨量達到停班停課標準

滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨。中央氣象署今天上午7時發布最新風雨預測，今天上午8時至明天上午8時，共有8縣市山區雨量達到停班停課標準。但是否停課，以各縣市政府決策公布為準。

根據氣象署發布的「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨各地區24小時雨量預測」，24小時雨量將達到停班課標準縣市，有苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。