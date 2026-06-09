梅雨下到何時？ 賈新興：今明全台慎防雷雨強陣風 這天太平洋高壓接管

梅雨正在影響台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天鋒面和偏強西南風影響，各地天氣不穩定，陣雨雷雨強陣風，備好雨具、注意安全。周四低壓帶南移，短暫間隙，仍需留意後續天氣變化。周五至下周二鋒面和西南風再影響，各地陣雨或雷雨。

至於梅雨何時結束？賈新興表示，下周三至下周五，鋒面前緣偏西南風；下周四至25日，降雨轉偏少・天氣較穩定；太平洋高壓接管，下周六至23日，午後局部短暫雨。 6月底至7月上中旬，南方水氣移入・降雨轉偏多。

近期天氣趨勢，他說，今天至明天，受鋒面及偏強西南風影響，各地天氣不穩定，全台有陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，台中以北及中南部山區有局部豪雨以上發生的機率。周四，低壓帶南移，各地山區及新竹以南有局部陣雨，宜花東亦有短暫雨。

賈新興表示，周五至下周二，受鋒面及偏強西南風影響，各地有陣雨或雷雨，其中西半部有局部較大雨勢發生的機率。下周三起太平洋高壓逐漸強，下周三至下周五，受鋒面前緣偏西南風影響，於深夜至隔天清晨，西半部有局部雨，午後各地有局部短暫雨。下周六至23日，午後各地有局部短暫雨。

短期氣候趨勢預測，他說，下周四起至25日，降雨轉以偏少的機率較高，之後至7月中旬止，因受南方水氣移入影響，降雨有轉為偏多的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

降雨趨勢。圖／取自賈新興臉書

累積雨量。圖／取自賈新興臉書