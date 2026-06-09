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雲圖可見3大塊紫爆「慢雲簇」 鄭明典：恐釀致災性大雨
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出今天上午6時的紅外線色調強化衛星雲圖，可見3塊明顯的紫色系雲團。他表示，這3個雲團特徵不太一樣，但是共通點是「移動緩慢」；發展最強盛時期，紫色系範圍約略呈橢圓形，面積可能比台灣還大。這類雲團統稱為「慢雲簇」（Slow-moving cloud clusters）。
再細看，這些雲簇移動方向幾乎是「垂直」於低層（以850百帕為代表）氣流線，「完全沒有順風而下的現象」。他說，圖中標示雲簇1和2，在低層可以看到南北風的輻合，可以說是梅雨鋒面帶上的中尺度對流系統。雲簇3比較特別，它明顯位於暖濕的西南氣流範圍內，距離梅雨鋒面相對較遠。
鄭明典表示，這類雲簇伴隨對流強盛，移動緩慢，在陸地上發展的話，就會是致災性大雨。但也因為這類系統降雨效率高，生命期長，又不順風而下，一旦發展起來，事實上有阻擋水氣往下風處傳遞的作用。台灣基本上位於雲簇2和3的下風處（以低層風為基準），因此降雨情況的確是受到了影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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