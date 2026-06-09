大雷雨開轟桃竹苗台中5縣市 示警區域看這查

除了金門、馬祖，中央氣象署今晨針對全國20縣市發布豪雨特報，滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，其中高雄市、屏東縣大豪雨。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，中央氣象署昨天已將環境影響關鍵的西南風，在今、明兩天預測提升為西南氣流，直接躍升1個檔次，顯示其對天氣影響的程度與強度，評估正在加強與擴大。

2026-06-09 05:59