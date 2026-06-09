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大雷雨開轟桃竹苗台中5縣市 示警區域看這查
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，續時間至上午7時27分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。沿海警戒區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市，陸上警戒區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市。
大雷雨即時訊息示警區域：
桃園市：中壢區、大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區。
新竹市：東區、北區、香山區。
新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉。
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉。
台中市：大甲區、清水區、外埔區、大安區。
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