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雨彈升級！專家曝西南氣流3條件 今明助攻梅雨滯留鋒威脅全台

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
梅雨鋒面與西南氣流聯手。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
梅雨鋒面與西南氣流聯手。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

除了金門馬祖，中央氣象署今晨針對全國20縣市發布豪雨特報，滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，其中高雄市、屏東縣大豪雨。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，中央氣象署昨天已將環境影響關鍵的西南風，在今、明兩天預測提升為西南氣流，直接躍升1個檔次，顯示其對天氣影響的程度與強度，評估正在加強與擴大。

所謂西南氣流，在氣象學理上尚無明確的定義；林得恩說，而在實際監測守視作業上，則必須滿足以下3個條件，分別是持續性的西南風、西南風影響的範圍至少在1000至2000公里或以上，以及在1500公尺的西南風風速至少在20至25節，或是3000公尺的西南風風速至少要有25至30節。

為何西南氣流常易造成豪雨？他分析原因有3個，第1，水氣來源充足：由於多來自南海，或更遠的中南半島，海水溫度高、蒸發旺盛，以及水氣含量大，因此降雨效率極高。第2，台灣的地形抬升效應：由於台灣中央山脈高度超過3000公尺，當西南氣流遇到山脈時，空氣被迫抬升，然後水氣飽和凝結，成雲致雨。尤其是最常發生在嘉義山區、高雄山區、屏東山區以及南投山區最為明顯。

他說，第3，對流系統持續生成：西南氣流常易伴隨中尺度對流系統（MCS）或是線狀對流系統（颮線），降雨強度至少都在大雨至豪雨或以上等級。

今天的天氣受滯留梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，水氣含量充沛，大氣環境非常不穩定，各地降雨機率高，整個西半部、宜蘭地區及花東山區都有陣雨或雷雨發生的機會，且有大雨或局部豪雨出現。林得恩表示，尤其中南部山區將有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨或大豪雨等級以上，嚴加注意防範。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

西南氣流 馬祖 金門

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