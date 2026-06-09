梅雨滯留鋒面+西南氣流 吳德榮：強對流範圍擴大 慎防雷擊強風致災雨

梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨厚實雲系從台灣海峽移入，伴隨降水回波，西半部已有明顯降雨。

中央氣象署發布豪雨特報，高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市地區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。大豪雨地區：高雄市、屏東縣。

今、明兩天滯留鋒在台灣徘徊，強對流影響時間長，範圍擴大。吳德榮表示，應特別注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨致災。今天北部23至28度、中部24至29度、南部24至31度、東部24至32度。

他說，周四滯留鋒略南移，北部短暫空檔，中南部仍有強對流發展的機率。周五至下周一滯留鋒又漸北移，強對流再威脅全台，期間皆有西南季風配合，為典型的梅雨旺盛期的變化，應持續慎防劇烈天氣及致災性降雨的威脅。

下周二至下周四滯留鋒北部海面徘徊，吳德榮表示，台灣仍在不穩定的西南季風範圍内，有劇烈天氣及降雨致災的機率。而美國模式同時的模擬雖不完全相同，但也未脫離不穩定的型態。至於超過10天的模擬，各國模式不確定性擴大，可信度更低，故之後的變化，莫急下定論，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。