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陽光行動／配套不足 屋頂強制設置光電埋後患

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷王小萌／專題報導
建物屋頂光電新制八月上路，三百坪以上新、改建及整修的建物屋頂要設光電板。記者潘俊宏／攝影
建物屋頂光電新制八月上路，三百坪以上新、改建及整修的建物屋頂要設光電板。記者潘俊宏／攝影

內政部推出「建築物設置太陽光電發電設備標準」將在八月一日上路施行，國內建築物邁入「強制光電時代」，新建、改建、整修建築物達三百坪以上，屋頂將強制設置太陽能板。然而，立委憂心政策倉促實施卻配套不足，恐未蒙其利而先受其害，呼籲政府應再三思周延政策。

設置門檻 300坪以上三類建物

立法院二○二三年六月三讀通過「再生能源發展條例」第十二條之一，規範「建築物於新建、增建或改建達一定規模者，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備」。內政部去年十二月公告子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」，行政院今年二月核定。

依上述標準，三類建物面積達三百坪以上，每廿平方公尺（約六坪）應設置一ＫＷ光電板，今年八月一日起上路。

但新制引發立委疑慮，國民黨立委張智倫示警，若缺配套，一場颱風天恐釀災害，「天降血滴子」影響安全；民眾黨立委洪毓祥則認為，政府推動屋頂光電應帶頭示範，而非先強制人民埋單。

災難風險 立委憂天降血滴子

張智倫以臨時提案要求行政院重新檢討法規，將強制光電設置對象限縮在「公有建築」及「工業區」廠房，排除住宅及商辦大樓，循序漸進。臨時提案已獲廿七名藍委連署。

張智倫表示，去年七月的丹娜絲颱風吹出十七級最大陣風，把大量水上光電場摧毀得亂七八糟，現在內政部強制新建、改建、整修大樓屋頂達一定面積都要裝光電板，以內政部估計的六十六萬瓩裝置容量換算，等於城市天空中，一年將增加一百多萬片光電板，且可能集中在六都，影響將是全國性的，不能不多考慮災難風險。

對此，內政部官員指出，光電設施須符合經濟部訂的國家標準和「建築物設置太陽光電發電設備標準」，也須通過動態風壓測試確保結構穩定；消防安全方面，內政部消防署已訂定「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，並納入「消防人員救災安全手冊」，告知搶救策略。

國民黨立委羅智強表示，賴政府要續推再生能源，公部門、社宅應該先做，一下子全面擴及民間住宅，建商是否把房價轉嫁在消費者身上？後續光電的維護成本為何？這些都應該說清楚再實施。

政策惹議 官員：會滾動檢討

面對質疑聲浪，內政部官員說，新制仍維持原計畫上路，再滾動檢討。光電業者表示，大方向支持屋頂光電政策，對電力韌性、屋頂防漏等好處多多，但法令規範看似完整，如果業者偷工減料，「光電血滴子」不是不可能發生。

太陽光電 內政部 光電板

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