中信60甲子緣棒球展 參觀人次突破6萬

「中信六十甲子緣」棒球特展開展三周好評不斷，應援舞蹈教學、運動體驗等周末限定活動更是場場爆滿，累計突破六萬人次觀展。

中國信託在六月廿一日特展結束前，天天加碼舉辦星光場活動，安排中信兄弟隊人氣啦啦隊Passion Sisters應援舞蹈教室、吉祥物小翔與艾比見面會、棒球應援魔術秀、手作氣球等多元活動，歡迎親子一同蒞臨現場，度過愉快的仲夏夜晚。

「中信六十甲子緣」星光場精心策劃深受大小朋友喜歡的魔術秀，邀請知名魔術師CASH現身，曾參與法國亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝術節演出的氣球頑童Summer也受邀演出，教民眾摺出應援氣球，為台灣棒球加油。

適合親子共賞的「轟不讓！跳跳糖與小精靈的棒球故事屋」戲劇帶動唱，將以愛打棒球的女孩為故事背景，讓孩子在歡笑氣氛中接觸棒球文化；小翔與艾比也將舉辦粉絲見面會，Passion Sisters則在廿一日壓軸登場，推出應援舞蹈教室，重現球場熱血氛圍。

為歡慶中國信託成立六十周年，中國信託金融控股公司舉辦這項特展，回顧台灣百年棒球史與中國信託投入五級棒球發展的成績，並復刻經典場面，包括一九七○年代民眾半夜收看威廉波特球賽電視轉播的老客廳、台北市立棒球場牌樓、王建民於紐約洋基隊時期的「早餐店打線」。

「世界全壘打王」王貞治稻草人打擊法的分解動作、中華隊打擊教練彭政閔在國際賽場邊手持情資表的經典畫面，也是觀展民眾排隊拍照的熱門景點。

「中信六十甲子緣」每周二至周日上午十一時至晚上八點卅分，在中國信託金融園區多功能會場免費入場。