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多重服藥增失智風險…長者用安眠藥 3情況納入管制

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
長者使用多重安眠藥，增加跌倒與骨折機率，長期更導致認知功能下降，有失智風險。圖／聯合報系資料照片
長者使用多重安眠藥，增加跌倒與骨折機率，長期更導致認知功能下降，有失智風險。圖／聯合報系資料照片

長者使用多重安眠藥，增加跌倒與骨折機率，長期更導致認知功能下降，有失智風險。健保署長陳亮妤表示，今年起監測長者安眠藥使用情形，六十五歲以上、同時使用三種以上長效或短效安眠類藥物、一年使用逾六個月，將針對開藥醫師進行專業審查，評估用藥合理性，必要時核刪，不予給付。

健保署統計，每年使用安眠藥約一九○萬人，六十五歲以上有七十六萬人，約占四成。陳亮妤說，國人安眠藥用量驚人，依國際麻醉藥品管制局二○二四年統計，台灣使用苯二氮平類（BZD）、非苯二氮平類藥品（Z-drug）類安眠藥物每日劑量為南韓二倍、澳洲三倍。

安眠藥監測制度今年上路，第一季經輔導與健保核刪，目前患者人數不到百人。健保署醫審及藥材組參議張惠萍說，高齡族群常有共病、睡眠問題，但同時使用三種以上長效或短效安眠類藥物，學理上並不支持，一旦被認定不具開藥合理性，健保署將針對原開藥醫師進行輔導，甚至核刪、不予給付。

精神醫學會秘書長、衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，長者使用安眠藥常受慢性病影響，或是退休後身心調適不佳，出現憂鬱、焦慮等，一旦失眠又增加安眠藥用量。健保署管制安眠藥政策值得肯定，患者應與醫師溝通，重新盤點藥物，漸進式減藥，再搭配睡眠計畫，找回安全、穩定，可自然入睡的能力。

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高齡者使用多重安眠藥常與「這」有關 醫師建議戒安眠藥可以這樣做

健保藥費再創新高 便秘藥用量第一

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