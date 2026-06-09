放射師、醫檢師也缺工 醫界：留任獎勵應兼顧其他職類

「三班護病比」入法，未來將分階段上路。台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁表示，護理人力確實是當前醫療體系重要課題，但政府規畫留任獎勵時，應從全體醫事人員角度思考，避免不同職類產生相對剝奪感，不利整體醫療團隊發展，例如放射師考取執照後，留在醫院工作比率不到三成，人才嚴重流失，值得正視。

洪子仁表示，護理界提出調高住院護理費給付等訴求，醫界非常支持。以目前健保制度來看，一般病房住院護理費每天約八八八點，經點值折算後實際給付約八百多元，但根據護理團體研究，護理人員提供廿四小時照護的實際成本約達二三○○元，兩者差距超過千元。

洪子仁認為，護理人員是醫院運作重要支柱，但醫院由多元專業共同組成，涵蓋超過十七種醫事職類，除了護理師，還有醫師、藥師、營養師、檢驗師、放射師、物理治療師等專業人員，政府應投入資源留住醫療人才，但不能只聚焦護理人員。

醫院內其他職類也面臨嚴重缺工問題，洪子仁表示，尤其放射師、檢驗師與藥師，近期陸續向管理階層反映人力不足與招募困難。護理師考取執照後投入臨床比率約六成，但放射師與醫檢師執業率不到三成。若政府考慮提供津貼或獎勵措施，應同步檢視其他醫事職類工作負荷，建立更完整的留任制度。