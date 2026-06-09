護理界提薪資改革 石崇良允爭取

端午節將至，各式南部粽、北部粽、鹼粽、素粽…輪番上桌，不少民眾早已開始「粽子馬拉松」。不過，享受節慶美食之餘，許多人也開始擔心「吃太多、太有負擔」，尤其糯米、肥肉、鹹蛋黃等高油脂、高熱量、高鈉組合，往往讓人吃完容易感到明顯厚重感，甚至影響聚餐後的舒適感。 端午吃粽太負擔 「飲品搭配法」成聚餐新話題 近年健康飲食風潮持續升溫，愈來愈多人在端午聚餐時，不只在意粽子口味，也開始重視怎麼吃得健康、「怎麼搭配喝」更順口、清爽。近期在團購、社群討論度升高的飲品，則是以全素、非酒精飲料為特色的黑麥汁，以及主打膳食纖維補充的纖麥汁，近期就成為不少消費者討論的健康搭配。 尤其端午節經常一吃就是好幾顆粽子，搭配冰涼氣泡感飲品，不少人偏好選擇口感清爽、負擔感較低的產品。像是台酒生技推出的黑麥汁，主打全素、非酒精，口味多元包含原味、烏梅、紅麴及桂圓口味，全家大小都適合飲用，不少消費者會冰鎮後搭配肉粽、素粽享用。其中原味黑麥汁減糖25%*更清爽，成為許多人端午聚餐時的熱門搭配。(*減糖25%為與同系列紅麴口味相比) 除了節慶聚餐族群外，蔬食、素食市場同樣受到關注。根據餐飲市場觀察，近年蔬食、舒食的飲食人口持

2026-06-09 00:00