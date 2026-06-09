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護理界提薪資改革 石崇良允爭取

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
爭取護理人力留任，護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴（中）昨天提出友善護理職場訴求，衛福部長石崇良（右二）承諾，積極爭取明年護理費挹注增加。記者曾原信／攝影
爭取護理人力留任，護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴（中）昨天提出友善護理職場訴求，衛福部長石崇良（右二）承諾，積極爭取明年護理費挹注增加。記者曾原信／攝影

三班護病比」已納入醫療法，明年五月廿日起分階段實施。新制上路倒數計時，但仍有十一萬領有證照的護理人員未投入臨床，護理師護士公會全國聯合會昨天提出友善職場訴求，包括提高護理相關健保給付標準，建立公開透明的專款專用監測機制等。衛福部長石崇良指出，積極爭取明年護理費挹注增加，「一定不會比今年少」。

石崇良指出，「醫療機構設置標準」最快於今天預告，三班護病比第一階段於明年五月廿日從醫學中心實施，區域醫院自後年一月一日上路；地區醫院與山地、離島、花東不分層級醫院則為後年五月一日實施。

臨床面臨高工時、高壓力與人力不足，導致不少護理人員離開醫療現場。衛福部統計，截至今年五月，全國護理人員領證人數超過卅一點五萬人，實際執業人數僅十九萬八千七十六人，平均年齡四十歲，換算下來，每十名領有證照的護理人員，就有接近四人未在第一線。

護師公會全聯會提出三大訴求，理事長陳麗琴說，首先是薪資改革，政府應透過健保支付制度調整，提高護理相關給付標準；其次是「資源透明監督」，建議提高護理專業代表參與比例，建立專款專用監督機制；第三是「制度支持與減壓」，包括建立彈性人力池，讓護理人員能真正落實特休、產假與育嬰留停等法定權益等。

石崇良表示，健保近年持續提高急性一般病床護理費給付，今年第一季健保點值已達○點九九三，顯示財務環境已有改善。未來將進一步爭取明年度總額成長，持續挹注護理費及兒科、婦產科等重點科別支付標準調整，並確保護理相關經費不低於今年水準。

陳麗琴表示，三班護病比入法是重要里程碑，護理人力穩定，攸關照護品質與醫療量能，更直接影響病人安全及民眾就醫權益。「今天不是只為護理加油，更是為台灣醫療未來加油。」她強調，改善護理環境不能只靠短期措施，須建立長期且具吸引力的制度，讓護理人員看得到未來。

石崇良 薪資 護理師 人力 三班護病比

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