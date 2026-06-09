聽新聞
0:00 / 0:00

環團：海洋不該是土方最終歸宿

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
高雄市南星計畫區近來成為營建土石方暫置區。記者劉學聖／攝影
高雄市南星計畫區近來成為營建土石方暫置區。記者劉學聖／攝影

高雄市政府昨強調，南星計畫只限收受高雄市土石方，土石方去化問題再度引發議論。環團表示，無論是台北港、台中港還是高雄港，海洋不該是土方的最終歸宿，大填海政策只是再次證明，過去政府強調土石方是資源而不是廢棄物，現在自己打臉，因為根本無法完全去化再利用。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，填海造陸本身就會永久性破壞海床，影響生態，土石方過去被視為資源而不是廢棄物，但從土方之亂到現在大填海政策，顯示土方根本無法去化再利用。

許心欣指出，環保團體曾有土方國有化的倡議，各縣市政府自己經營土方交換中心，收土和賣土都要收費，既可增加地方收入，也減少土方濫倒，可惜政府不但不採納，反而選擇對環境傷害大的填海，說好的循環再利用只是把海洋當成去化場。行政院大張旗鼓宣布大填海造陸時代，應先進行政策環評，豈能尚未評估環境影響就逕自宣布重大政策，難道是要逼迫個案環評都得通過？

台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟、台灣水資源保育聯盟等團體則共同指出，國內營建工程的產出物分為營建剩餘土石方及營建廢棄物兩大類，但實務上工地現場常未落實分類，反而形成營建混合物，民代們的提案往往以去化乾淨土石方為名，實則可能為回填營建混合物大開方便之門。

環團指出，從不法業者隨意傾倒、中央執法失靈，到營建剩餘土石方全流向管理政策上路，引發土石方之亂，政府再提出填海造地，這是將原本應在陸域內處理的問題，外移至海洋與沿海國土，這是一種典型的風險外部化，把當下的壓力轉嫁為長期且不可逆的代價。

環團 高雄港 廢棄物 土方

延伸閱讀

卓榮泰視察南星喊「大填海造陸」 地方擔憂外縣市廢土入侵高雄

高雄土石方收容 市府：絕不會收受外縣市

高雄港南星計畫要變全台土方場？政院：高市府已說僅收受高雄土石

南星機場可行性受矚目 政院：將就空域與運輸需求審慎評估

相關新聞

陽光行動／配套不足 屋頂強制設置光電埋後患

內政部推出「建築物設置太陽光電發電設備標準」將在八月一日上路施行，國內建築物邁入「強制光電時代」，新建、改建、整修建築物達三百坪以上，屋頂將強制設置太陽能板。然而，立委憂心政策倉促實施卻配套不足，恐未蒙其利而先受其害，呼籲政府應再三思周延政策。

健康主題館／5要2不 預防食物中毒

天氣變熱，端午節將至，食安問題更顯重要。衛福部食藥署最新統計，全國去年共有298件食品中毒通報案件，約3300多人因此生病，造成健康負擔。食藥署提醒，現在正值容易感染沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌的季節，民眾應多注意食安問題。

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

端午節將至，各式南部粽、北部粽、鹼粽、素粽…輪番上桌，不少民眾早已開始「粽子馬拉松」。不過，享受節慶美食之餘，許多人也開始擔心「吃太多、太有負擔」，尤其糯米、肥肉、鹹蛋黃等高油脂、高熱量、高鈉組合，往往讓人吃完容易感到明顯厚重感，甚至影響聚餐後的舒適感。 端午吃粽太負擔 「飲品搭配法」成聚餐新話題 近年健康飲食風潮持續升溫，愈來愈多人在端午聚餐時，不只在意粽子口味，也開始重視怎麼吃得健康、「怎麼搭配喝」更順口、清爽。近期在團購、社群討論度升高的飲品，則是以全素、非酒精飲料為特色的黑麥汁，以及主打膳食纖維補充的纖麥汁，近期就成為不少消費者討論的健康搭配。 尤其端午節經常一吃就是好幾顆粽子，搭配冰涼氣泡感飲品，不少人偏好選擇口感清爽、負擔感較低的產品。像是台酒生技推出的黑麥汁，主打全素、非酒精，口味多元包含原味、烏梅、紅麴及桂圓口味，全家大小都適合飲用，不少消費者會冰鎮後搭配肉粽、素粽享用。其中原味黑麥汁減糖25%*更清爽，成為許多人端午聚餐時的熱門搭配。(*減糖25%為與同系列紅麴口味相比) 除了節慶聚餐族群外，蔬食、素食市場同樣受到關注。根據餐飲市場觀察，近年蔬食、舒食的飲食人口持

健康名人堂／總生育率降到0.695 人口結構也是健康議題

許多人認為少子化是經濟問題、社會問題，甚至是國安問題，很少人意識到，人口結構其實也是健康議題。

健康你我他／家人互相支持 失智最好良藥

當老爸開始出現忘記剛發生的事、重複詢問相同問題，事後完全想不起來時，最擔心的人是老媽。兩人相伴大半輩子，是事業上的夥伴，更是彼此最信賴的依靠。相較於老爸的平靜，卻是老媽難以接受的變化。

高醫大論壇 帶你走進AI醫療現場

從AI揪癌、智慧醫院到高齡照護，AI醫療正漸漸走入生活。「2026高醫大論壇：深耕台灣×AI醫療新願景」邀請高醫大校友、科技界與各領域專家重磅出擊，分享AI如何走進醫療現場。高雄醫學大學董事會董事長陳建志指出，高醫是南部在地的醫療體系，任何醫療科技都要地化才能服務當地民眾，高醫各分院紛紛走進社區發展特色醫療，讓AI醫療落地後能更人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。