高雄設限 「南星計畫」填海不收外縣市土方

行政院長卓榮泰六日視察高雄港區土石方去化推動情形，宣布邁入「國家級填海造陸時代」，還提及「整體調度」，引爆地方質疑，高雄將承接外縣市營建剩餘土石方。高雄市政府昨表示，南星計畫只限收受高雄市土石方，港區填土工程也絕不會收受外縣市土石方。

但如此一來，業界擔心將引發連鎖效應，衝擊營建業。台灣省不動產建築開發商業同業公會理事長吳國寶指出，若這樣下去，恐連帶影響台南、嘉義、雲林、屏東等周邊縣市，造成建設或公共建設停擺。

卓榮泰四日至六日接連三天分別前往台北港、台中港及高雄港視察，關心全台營建剩餘土石方管理及去化情況。卓揆視察高雄港時指出，「台灣正邁入國家級填海造陸計畫」，不僅攸關國家國土完整性與環境復育，也為解決國內各項工程所產生的營建剩餘土石方，是我國土地開發利用的重大政策。

談到高雄港，卓表示，南部整體土方去化量相對充裕，但仍希望擴大收土對象，可研議納入民間工程剩餘土石方。並指「南星計畫」足以因應未來多年土石方去化執行，惟現階段仍以不影響周邊環境為優先。

卓揆談話，引發地方疑慮。高雄市議員陳麗娜指中央若推動大填海，開放其他縣市土石方來南星，土石方之亂解決了，小港區砂石車及移動汙染源將大爆量，帶給交通衝擊。市長陳其邁須向中央表態，不可讓中央假借大填海之名，開放外縣市土石方進入南星計畫區。

高雄市發言人宋祥岳說，南星計畫只限高雄市土石方，進行中的港區填土工程也絕不會收外縣市土石方，不管南星計畫或填土工程，都受「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」的監督跟流向管制。

行政院發言人李慧芝昨表示，針對南星計畫填土工程，高雄市政府已說明目前僅收受高雄市轄內公共工程及民間工程所產生的土石方，而中央與地方會持續合作，確保整體去化機制順暢運作。

不過，高雄拒收外縣市土方，也與原本內政部國土署規畫北中南各以台北港、台中港及高雄港為全台土方去化的方向相左，也讓營造業憂心土方之亂再起。吳國寶指出，事實上，土方之亂問題並未解決，部分工地仍處於停工狀態，台灣要申請最終處理場的標準極高，導致各地極難設立合法處理場，像新竹市就缺乏類似條件，需要跨縣市尋求幫助。