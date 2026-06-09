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晚間23時04分花蓮秀林鄉3.6有感地震 銅門震度3級

聯合新聞網／ 台北訊

06/08-23:04花蓮縣秀林鄉發生規模3.6有感<a href='/search/tagging/2/地震' rel='地震' data-rel='/2/103355' class='tag'><strong>地震</strong></a>
06/08-23:04花蓮縣秀林鄉發生規模3.6有感地震

2026年6月8日晚間23時04分，花蓮縣秀林鄉發生規模3.6的有感地震。此次地震深度約17.1公里，屬於極淺層地震，震央位於花蓮縣政府西南西方約17.2公里位置。根據中央氣象署資料，最大震度觀測地點為花蓮縣銅門，達3級震度，搖晃明顯。

最大震度3級地區:花蓮縣

3級震度屬於弱震，幾乎所有人在震中附近地區均能感受到搖晃。房屋中碗盤與門窗可能發出聲響，懸掛物也會搖晃，靜止的汽車會明顯晃動。建議民眾保持冷靜，檢查家中水電瓦斯管線安全，避免靠近窗戶並尋找穩固家具下避難。夜間睡眠中者容易被驚醒，須特別注意周邊環境安全。

最大震度1級地區:南投縣、宜蘭縣

在南投及宜蘭等鄰近縣市，感受到微弱搖晃，人們靜止時偶爾察覺地震微震。此震度一般不會造成實質損害，提醒民眾持續關注後續地震訊息，準備防震措施。

本次地震規模雖不大，但屬於近地表發生，晃動感受明顯。建議民眾平時熟悉防震守則，地震時採取趴下、掩護、穩住的行動，避免慌張外出。事後應檢查自身安全及居家環境，保持通訊順暢，且注意可能的餘震警示。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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