取得保護產業及市場交易平衡 農糧署種苗法朝更具彈性修法

依現行「植物品種及種苗法」規定，販售種苗若無登記證，最高可處30萬元罰鍰。農業部農糧署為使各地方政府受理申請種苗業登記執行一致性，以及因應國內種苗型態多元發展，今邀集各地方政府、農業部種苗改良繁殖場及法制人員等，召開研商種苗業登記證執行及修法會議，重申種苗如是直接供食用、觀賞或食農教育材料，得免申請登記，討論更具彈性的修法方向。

農糧署表示，本次會議向地方政府說明，不論自然人或法人皆可申請種苗業登記，並提供圖卡協助有需要的民眾順利完備登記程序。

此外，因應多元發展，法規將與時俱進，面對國內種苗經營型態日益多元如小型玩家、網路販售等小規模經營等，本次會議針對修訂「種苗法」放寬種苗業經營規模及相關罰則交換意見，後續將邀集專家學者討論，以「取得保護產業及市場交易之間的平衡」為方向，以具彈性的方式研議修法，與種苗業者共同打造健全農業環境。