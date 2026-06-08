慎防滯留鋒面及西南氣流降雨 農業部開設二級災害應變小組

依據中央氣象署資訊，周二、周三受滯留鋒面及西南氣流影響，西半部、東北部地區及花東山區有大雨或局部豪雨，尤其中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，12日起滯留鋒面及西南風影響，西半部地區及東半部山區降雨再增。農業部今晚間已開設二級災害應變小組，及早防範農業災情。

針對本次滯留鋒面及西南氣流應及早採取相關防範措施，農業部表示，蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應盡速採收，以減少損失；大宗蔬菜如高麗菜、結球白菜等，籲請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

果樹生產方面，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期的水果，必要時應盡速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求依序供貨；正值果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象；災害後應注意田間清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

漁業方面，養殖業者應加強塭堤的修補維護與排水路的疏通，塭堤應加設防護網，減少養殖物流失，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

水土保持方面，農業部農村發展及水土保持署持續關注氣象動態，監測各地區降雨，適時發布土石流及大規模崩塌紅黃色警戒，並請相關單位嚴防、土石流及大規模崩塌等災害，預先準備災害防救應變措施，必要時進行預防性疏散。

農田水利方面：農業部農田水利署已請各管理處加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤相關作業，掌握閘門適切開關時機，俾於颱風期間排洪順暢，以降低災害發生風險，確保民眾生命財產安全。

另針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離部分，農業部林業及自然保育署隨時掌握中央氣象署資訊於本次鋒面及西南季風影響期間，每日滾動提供馬太鞍溪堰塞湖集水區域每日雨量累積及預測情形，作為發布警戒及地方政府實施疏散避難的參考。