健康你我他／家人互相支持 失智最好良藥

當老爸開始出現忘記剛發生的事、重複詢問相同問題，事後完全想不起來時，最擔心的人是老媽。兩人相伴大半輩子，是事業上的夥伴，更是彼此最信賴的依靠。相較於老爸的平靜，卻是老媽難以接受的變化。

面對疑似失智症狀，我們先陪伴老爸跨出就醫的第一步。由於老爸原本就有定期看神經內科，因此安排進行失智評估，由心理師透過量表測驗了解記憶力、注意力及語言能力等認知功能。過程中，我們避免使用「失智」等容易引發抗拒的字眼，而是以「檢查記憶力」的方式溝通，降低家人的不安。

醫師提醒，規律生活、適度運動及持續動腦，都是保護大腦的方法。陪伴過程中，我們鼓勵老爸每天練字、拼圖等，維持手眼協調與認知能力。回診時，我們特地將老爸的練字作品帶給醫師欣賞，獲得稱讚後，老爸寫得更起勁了。

當一家人願意攜手面對，不把照顧責任留給某一個人獨自承擔，彼此分擔憂慮、互相支持時，不僅長者更有安全感，照顧者的心也能獲得力量，相信家人的陪伴與理解，就是最好的良藥。