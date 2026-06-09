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高醫大論壇 帶你走進AI醫療現場

聯合報／ 記者蔡怡真吳貞瑩／台北報導

從AI揪癌、智慧醫院到高齡照護，AI醫療正漸漸走入生活。「2026高醫大論壇：深耕台灣×AI醫療新願景」邀請高醫大校友、科技界與各領域專家重磅出擊，分享AI如何走進醫療現場。高雄醫學大學董事會董事長陳建志指出，高醫是南部在地的醫療體系，任何醫療科技都要地化才能服務當地民眾，高醫各分院紛紛走進社區發展特色醫療，讓AI醫療落地後能更人性。

論壇有三大主題，主題一談智慧醫療實踐與創新，詳述如何從AI診斷、智慧醫院到科技跨界，探索醫療現場，講者包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元、林口長庚醫院院長陳建宗及鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄。

主題二則聚焦醫療整合協作與發展，講者包括童綜合醫院院長童敏哲、高醫岡山醫院院長黃炫迪、台灣醫務管理學會理事長洪子仁等人，將從醫療現場端看區域整合及就醫流程優化。

主題三則是永續醫療生活與照護，講者包括高雄市立小港醫院院長洪志興、高雄市立旗津醫院院長蔡宜純、天成醫療體系數位科技副院長張漢隆等，專家們將針對樂齡共融到健康生活發表演講，展開對永續醫療的多元想像。

陳建志指出，高醫大論壇無論是講者、座長或是擔任引言人的天成醫療體系創辦人張育美前立委，或是高醫大副校長黃友利、台灣醫事法律學會理事長張朝凱等，都是高醫大畢業的傑出校友，每年共聚交流針對醫療現況進行經驗分享，今年則從深耕台灣計畫出發，展現高醫人對醫療韌性的看法。

陳建志表示，高醫各分院也以照顧當居民為特色發表專題演講，位處工業區的小港醫院將分享如何照顧當地民眾的「肺」健康，岡山醫院則探討如何重啟消失的婦幼醫療、旗津醫院則帶來都市偏鄉的長照深耕藍圖。

2026高醫大論壇

時間：6月27日（六）10:00-16:15（9:30開放入場）

地點：張榮發基金會國際會議中心1101廳（北市中正區中山南路114號）

報名：02-8692-5588轉2608或5616

報名連結：https://event-health.udn.com/campaign/KmuxUdn-227

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