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健康名人堂／總生育率降到0.695 人口結構也是健康議題

聯合報／ 陳柏同／財團法人厚生基金會執行長

許多人認為少子化是經濟問題、社會問題，甚至是國安問題，很少人意識到，人口結構其實也是健康議題。

台灣全球生育率低

根據國發會資料，2025年台灣總生育率降至0.695，成為全球生育率最低的國家之一，我們面對的不只是出生人口減少，而是一個人口結構快速失衡的社會。台灣正式進入超高齡社會，65歲以上占總人口逾五分之一，未來數十年，高齡人口持續增加，年輕人口與勞動人口減少，這樣的變化，直接影響全民健康與醫療照護體系。

人口老化意味醫療需求增加，但醫護人力未必能同步成長；長期照護需求攀升，但家庭照顧者與專業照顧人力可能逐漸不足；慢性疾病與失能人口增加，也將使醫療與社福支出面臨更大壓力。當人口結構失衡到一定程度，受到影響的將不只是經濟發展，而是整體社會的健康韌性。

生不生孩子是個人自由選擇，沒有對錯。沒有人應該因為選擇不婚或不生育而受到指責。目前台灣主要生育年齡人口以Y世代與Z世代為主，他們重視生活品質、工作與家庭平衡、心理健康與自我實現，這些價值觀反應不同社會環境的下人生選擇。

社會共同承擔後果

少子化不能單純歸因於個人，必須從居住正義、育兒支持、職場文化與社會制度等尋找原因。我們也必須認知另一個事實：當愈來愈人選擇不生育，人口結構失衡帶來的後果，終究將由整個社會共同承擔。醫療體系、長照體系、公共財政與社會照顧網絡，都將面臨前所未有的挑戰。

少子化不能只從提高生育率角度思考，必須從人口結構調整的角度尋找解方。在許多先進國家，移民政策已成為因應人口老化的重要工具，加拿大長期引進年輕勞動人口與專業人才，維持經濟與社會活力；德國也透過移民政策補充勞動力缺口，協助支撐產業發展與社會福利制度。

移民並非萬靈丹，移民政策涉及文化融合、語言教育、社會認同、公共資源分配及勞動市場調適等複雜議題。成功的移民政策不只是增加人口數量，更需要建立完善的社會融合機制，讓新移民真正成為社會的一部分。面對人口結構持續惡化，無論生育還是移民政策，都不應只是政府的決策，應是全民共同參與的社會對話。

人口政策需全民參與

台灣可以考慮透過公民會議，討論人口與健康永續發展議題。由不同世代、不同職業、不同地區的民眾共同參與，在充分理解人口趨勢、醫療需求、長照挑戰與社會成本後，理性討論未來人口政策方向。尤其身為主要生育年齡的Y與Z世代，應有充分參與的機會。未來的人口結構、醫療體系與長照制度，最終都將由他們承擔與維繫。

健康不只是個人的，也是社會的健康。人口結構不只是統計數字，更影響下一代生活品質、國家競爭力與社會韌性。生不生孩子，沒有標準答案，但人口結構失衡，確實成為國家永續發展與全民健康的共同挑戰。如何在尊重個人自由的前提下，建立更具韌性的人口、醫療與照顧體系，是台灣最重要的健康課題之一。

生育率 生育 國安

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