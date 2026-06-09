聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／5要2不 預防食物中毒

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
端午節將至，食品中毒案件增多，民眾應多注意食安問題。圖／123RF
端午節將至，食品中毒案件增多，民眾應多注意食安問題。圖／123RF

天氣變熱，端午節將至，食安問題更顯重要。衛福部食藥署最新統計，全國去年共有298件食品中毒通報案件，約3300多人因此生病，造成健康負擔。食藥署提醒，現在正值容易感染沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌的季節，民眾應多注意食安問題。

飯麵盡速食用或冷藏

食藥署食品組簡任視察林蘭砡說，每年3至8月為沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌，高風險食品包括生蛋、禽肉、炒飯、炒麵、三明治、便當、熟食等。像生蛋、禽肉應保持食材新鮮並澈底加熱，並優先選用殺菌液蛋及洗選蛋，以免交叉汙染；炒飯、炒麵應避免放在室溫下太久，須盡速食用或冷藏保存。

生食熟食應分開處理

8月至10月為腸炎弧菌等細菌性食品中毒高風險期，高風險食品有牡蠣等海產、海鮮，提醒業者及民眾依季節特性預防食品中毒。

林蘭砡建議，處理海鮮時，應先用自來水充分清洗，並且維持低溫保存，生熟食分開處理，食用前徹底加熱避免生食，降低感染風險。

每年11月至隔年4月為諾羅病毒高峰期，端午節將至、生菜沙拉，建議用肥皂正確洗手至少20秒，且使用漂白水進行環境消毒，若已有腸胃道症狀者應避免為他人準備食品，以降低傳播風險。

食藥署昨特別邀請餐飲界主廚共同宣導預防食品中毒的「5要2不」原則，如何融入日常食物製備的過程中。中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹說，「5要2不」原則為落實「洗、鮮、分、熱、存」，分別是「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度」；2不原則為「不飲用山泉水」、「不食用不明動植物」。

食藥署提醒，端午節前後氣候逐漸炎熱潮濕，適合細菌及病毒繁殖，民眾在製備、選購及食用粽子、熟食及其他節慶食品時，應特別注意食品衛生與保存條件。民眾應落實防治食品中毒5要原則，以降低食品中毒風險，共同守護飲食安全。

食物中毒 端午節 食藥署

延伸閱讀

「寶林茶室」釀成6死 食藥署監測一年...定調為偶發「特殊事件」

放冷凍不會壞！營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

保障外送食安 衛福部：外送員食安教育訓練7月21日上路

北市驗端午節食品85件 1件花生粉黃麴毒素超標

相關新聞

陽光行動／配套不足 屋頂強制設置光電埋後患

內政部推出「建築物設置太陽光電發電設備標準」將在八月一日上路施行，國內建築物邁入「強制光電時代」，新建、改建、整修建築物達三百坪以上，屋頂將強制設置太陽能板。然而，立委憂心政策倉促實施卻配套不足，恐未蒙其利而先受其害，呼籲政府應再三思周延政策。

健康主題館／5要2不 預防食物中毒

天氣變熱，端午節將至，食安問題更顯重要。衛福部食藥署最新統計，全國去年共有298件食品中毒通報案件，約3300多人因此生病，造成健康負擔。食藥署提醒，現在正值容易感染沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌的季節，民眾應多注意食安問題。

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

端午節將至，各式南部粽、北部粽、鹼粽、素粽…輪番上桌，不少民眾早已開始「粽子馬拉松」。不過，享受節慶美食之餘，許多人也開始擔心「吃太多、太有負擔」，尤其糯米、肥肉、鹹蛋黃等高油脂、高熱量、高鈉組合，往往讓人吃完容易感到明顯厚重感，甚至影響聚餐後的舒適感。 端午吃粽太負擔 「飲品搭配法」成聚餐新話題 近年健康飲食風潮持續升溫，愈來愈多人在端午聚餐時，不只在意粽子口味，也開始重視怎麼吃得健康、「怎麼搭配喝」更順口、清爽。近期在團購、社群討論度升高的飲品，則是以全素、非酒精飲料為特色的黑麥汁，以及主打膳食纖維補充的纖麥汁，近期就成為不少消費者討論的健康搭配。 尤其端午節經常一吃就是好幾顆粽子，搭配冰涼氣泡感飲品，不少人偏好選擇口感清爽、負擔感較低的產品。像是台酒生技推出的黑麥汁，主打全素、非酒精，口味多元包含原味、烏梅、紅麴及桂圓口味，全家大小都適合飲用，不少消費者會冰鎮後搭配肉粽、素粽享用。其中原味黑麥汁減糖25%*更清爽，成為許多人端午聚餐時的熱門搭配。(*減糖25%為與同系列紅麴口味相比) 除了節慶聚餐族群外，蔬食、素食市場同樣受到關注。根據餐飲市場觀察，近年蔬食、舒食的飲食人口持

健康名人堂／總生育率降到0.695 人口結構也是健康議題

許多人認為少子化是經濟問題、社會問題，甚至是國安問題，很少人意識到，人口結構其實也是健康議題。

健康你我他／家人互相支持 失智最好良藥

當老爸開始出現忘記剛發生的事、重複詢問相同問題，事後完全想不起來時，最擔心的人是老媽。兩人相伴大半輩子，是事業上的夥伴，更是彼此最信賴的依靠。相較於老爸的平靜，卻是老媽難以接受的變化。

高醫大論壇 帶你走進AI醫療現場

從AI揪癌、智慧醫院到高齡照護，AI醫療正漸漸走入生活。「2026高醫大論壇：深耕台灣×AI醫療新願景」邀請高醫大校友、科技界與各領域專家重磅出擊，分享AI如何走進醫療現場。高雄醫學大學董事會董事長陳建志指出，高醫是南部在地的醫療體系，任何醫療科技都要地化才能服務當地民眾，高醫各分院紛紛走進社區發展特色醫療，讓AI醫療落地後能更人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。