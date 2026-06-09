健康主題館／5要2不 預防食物中毒

天氣變熱，端午節將至，食安問題更顯重要。衛福部食藥署最新統計，全國去年共有298件食品中毒通報案件，約3300多人因此生病，造成健康負擔。食藥署提醒，現在正值容易感染沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌的季節，民眾應多注意食安問題。

飯麵盡速食用或冷藏

食藥署食品組簡任視察林蘭砡說，每年3至8月為沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌，高風險食品包括生蛋、禽肉、炒飯、炒麵、三明治、便當、熟食等。像生蛋、禽肉應保持食材新鮮並澈底加熱，並優先選用殺菌液蛋及洗選蛋，以免交叉汙染；炒飯、炒麵應避免放在室溫下太久，須盡速食用或冷藏保存。

生食熟食應分開處理

8月至10月為腸炎弧菌等細菌性食品中毒高風險期，高風險食品有牡蠣等海產、海鮮，提醒業者及民眾依季節特性預防食品中毒。

林蘭砡建議，處理海鮮時，應先用自來水充分清洗，並且維持低溫保存，生熟食分開處理，食用前徹底加熱避免生食，降低感染風險。

每年11月至隔年4月為諾羅病毒高峰期，端午節將至、生菜沙拉，建議用肥皂正確洗手至少20秒，且使用漂白水進行環境消毒，若已有腸胃道症狀者應避免為他人準備食品，以降低傳播風險。

食藥署昨特別邀請餐飲界主廚共同宣導預防食品中毒的「5要2不」原則，如何融入日常食物製備的過程中。中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹說，「5要2不」原則為落實「洗、鮮、分、熱、存」，分別是「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度」；2不原則為「不飲用山泉水」、「不食用不明動植物」。

食藥署提醒，端午節前後氣候逐漸炎熱潮濕，適合細菌及病毒繁殖，民眾在製備、選購及食用粽子、熟食及其他節慶食品時，應特別注意食品衛生與保存條件。民眾應落實防治食品中毒5要原則，以降低食品中毒風險，共同守護飲食安全。