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滯留鋒面逐漸接近...暴雨狂炸南部 高屏山區累積雨量恐破350毫米

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚至周三各地有短延時降雨機率並有積淹水情況，山區會有可觀雨量累積，造成坍方、落石、溪水暴漲，呼籲民眾非必要勿從事溪河活動。記者許正宏／攝影
今晚至周三各地有短延時降雨機率並有積淹水情況，山區會有可觀雨量累積，造成坍方、落石、溪水暴漲，呼籲民眾非必要勿從事溪河活動。記者許正宏／攝影

受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，未來一周各地都有顯著降雨，中央氣象署今下午5時也啟動較大規模／劇烈豪雨作業，氣象預報中心技正李孟軒指出，今晚至周三各地有短延時降雨機率並有積淹水情況，山區會有可觀雨量累積，造成坍方、落石、溪水暴漲，呼籲民眾非必要勿從事溪河活動。

截至今晚8時止，北部、南部縣市均出現3小時逾100毫米的累積降雨量，尤其台南累積雨量達101毫米、屏東137毫米、高雄甚至高達138.5毫米，而中午過後北部也有局部短延時降雨，新北市累積雨量達127毫米、台北則達145毫米累積雨量。

李孟軒說，預估明（9日）清晨滯留鋒面就會移動到北部陸地，並帶來短延時降雨，同時台灣西南側有旺盛對流，可能順著西南風為南部帶來大雨，尤其南部恐出現12小時逾100毫米的累積雨量。

明天台灣各地及金馬都會有大雨發生機率，尤其苗栗以南山區、嘉義以南地區、台東山區有局部豪雨，高屏山區甚至有局部大雨，24小時累積350毫米以上雨量。

針對12小時降雨預測，李孟軒指出，今晚至明天清晨（8、9日）鋒面來到北部陸地，鋒面通過期間，北部有強降雨發生機率，迎風面陸陸續續也會有雨勢，南部山區降雨明顯；明（9日）白天鋒面移動到台灣中部，移動過程中會有對流發展，並帶來短延時強降雨。

此外，受到西南氣流影響，南部山區將有長時間強降雨，12小時累積雨量逾100毫米；明晚至後天清晨（9、10日）滯留鋒面移動到台灣中部，南部山區仍為降雨熱區；後（10日）白天鋒面南移，移動過程中仍會伴隨強降雨的發生。

李孟軒提醒，明後2天受到滯留鋒面及西南氣流影響，西半部、宜蘭、花東山區有局部豪雨，中南部山區有豪雨以上等級降雨，需留意短延時強降雨、雷擊、強陣風、低能見度、積淹水及溪水暴漲，呼籲民眾避免前往山區、溪河活動，並注意交通安全。

針對12小時降雨預測，今晚至明天清晨鋒面來到北部陸地，鋒面通過期間，北部有強降雨發生機率，迎風面陸陸續續也會有雨勢，南部山區降雨明顯。圖／中央氣象署提供
針對12小時降雨預測，今晚至明天清晨鋒面來到北部陸地，鋒面通過期間，北部有強降雨發生機率，迎風面陸陸續續也會有雨勢，南部山區降雨明顯。圖／中央氣象署提供

豪雨 雨量

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