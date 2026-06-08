聽新聞
0:00 / 0:00
南投縣明有望停班課放豪雨假？ 縣府這樣說
受西南風增強及滯留鋒面影響，國內局部地區達豪雨等級，中央氣象署今天下午5時發布最新雨量預報，南投等8縣市山區從今晚8時起至明天（9）晚上8時，累積雨量達停班停課標準。南投縣政府表示，由山區機關及學校視實際氣象動態決定，暫無停班課狀況。
縣府今晚指出，依氣象署資訊115年0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件，目前縣內未來24小時累積雨量預測達山區200毫米以上，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，由山區機關及學校視實際情形決定，再依規定向縣府通報決定發布相關事宜。
縣府也表示，根據氣象預報，南投縣預計明天至周三（10日）將有大雨或豪雨，府內各單位已進入防災整備狀態，嚴陣以待，也提醒鄉親務必提高警覺，隨時留意最新天氣動態，緊急狀況請通報119。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。