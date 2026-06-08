南投縣明有望停班課放豪雨假？ 縣府這樣說

受西南風增強及滯留鋒面影響，國內局部地區達豪雨等級，中央氣象署今天下午5時發布最新雨量預報，南投等8縣市山區從今晚8時起至明天（9）晚上8時，累積雨量達停班停課標準。南投縣政府表示，由山區機關及學校視實際氣象動態決定，暫無停班課狀況。

縣府今晚指出，依氣象署資訊115年0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件，目前縣內未來24小時累積雨量預測達山區200毫米以上，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，由山區機關及學校視實際情形決定，再依規定向縣府通報決定發布相關事宜。

縣府也表示，根據氣象預報，南投縣預計明天至周三（10日）將有大雨或豪雨，府內各單位已進入防災整備狀態，嚴陣以待，也提醒鄉親務必提高警覺，隨時留意最新天氣動態，緊急狀況請通報119。