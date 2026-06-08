高齡者使用多重安眠藥常與「這」有關 醫師建議戒安眠藥可以這樣做

健保署今年起監測長者使用安眠藥情形，65歲以上、同時使用3種以上長效或短效安眠類藥物、一年累積使用超過6個月，健保署將針對開藥醫師進行輔導及核刪。精神醫學會秘書長、衛福部桃園療養院副院長李俊宏肯定健保署管制安眠藥政策，建議患者應與醫師溝通，重新盤點藥物，漸進式減藥，再搭配良好睡眠計畫。

衛福部健保署統計，每年約190萬人使用安眠藥，其中65歲以上長者占約4成、約76萬人。健保署長陳亮妤表示，65歲以上長者使用多重安眠藥，將增加跌倒與骨折風險，長期更可能導致認知功能下降。根據今年第一季監測結果，符合上述三條件患者不到百人，健保署將持續監測，確保長者用藥安全。

李俊宏指出，65歲以上長者使用安眠藥，常見慢性病影響，如糖尿病引起神經病變，造成雙腳不適，或腰部椎間盤凸出導致腰痛、關節炎引發關節疼痛，甚至退休後在生活、心理方面沒有做好規畫及調適，尤其許多長者獨居、孤老，使睡眠品質不佳，更出現憂鬱、焦慮及失眠等，往往增加安眠藥用量。

「臨床上，更有許多失眠患者，希望安眠藥一吃見效，反而增加多重用藥的風險。」李俊宏說，失眠患者飽受睡不著痛苦，希望藥物一吃見效，但藥物設計若馬上見效，將增加跌倒風險，因此用藥多需一段時間才會見效，部分患者無法等待或認為藥物無效，進而增加多項藥物或跨院所重複開藥，導致多重用藥問題。

「安眠藥不是不能用，而是應該好好使用，才能真正改善失眠問題」。李俊宏說，肯定健保署管制安眠藥政策，同時也應幫助失眠者不要一直依靠藥物睡眠，而是找到安全、穩定，可以自然入睡的能力，目前若是使用三種短效或長效安眠藥的患者，應與醫師溝通重新盤點藥物，漸進式減藥，再搭配睡眠計畫，如桃療的好眠團體針對失眠者進行藥物及心理治療，改善認知行為，重拾睡眠品質。

李俊宏指出，醫師開立安眠藥應符合睡眠治療指引，否則健保署可予以核刪，失眠患者也應結合健保APP，填寫生活習慣量表，調整睡眠習慣。他也提醒，失眠非長者專利，有年輕化趨勢，許多年輕人3C產品不離身，睡前還在上網聊天、玩手遊，失眠現象增加，必須正視。