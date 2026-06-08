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合歡山中巴翻覆釀16傷 業者遭廢照、營業車輛牌照全吊銷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一輛載運菲律賓旅遊團的中型巴士7日行經台14線79K時，突衝出邊坡翻覆，車上16人受傷。圖／南投縣消防局提供
一輛載運菲律賓旅遊團的中型巴士7日行經台14線79K時，突衝出邊坡翻覆，車上16人受傷。圖／南投縣消防局提供

一輛載運菲律賓遊客的中型巴士昨行經台14線79公里處疑因下坡過彎不慎，直接衝出邊坡翻覆，經查，張男雖無毒駕及酒精濃度反應，但未持有營業大客車駕駛執照。交通部公路局今上午前往鴻洲通運公司查核，除開罰9萬元，也廢止鴻洲通運汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照。

一輛載運菲律賓遊客的中型巴士，昨（7日）行經台14線埔霧公路79K附近時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，竟翻落邊坡，車上乘客連同駕駛共16人受傷，當下意識均清楚並送醫，經警方調查，張姓駕駛未持有營業大客車駕駛執照。

公路局說明，昨天下午5時，於南投縣台14線79公里發生鴻洲通運有限公司跌落山谷事故，遊覽車內共16人，經醫院檢傷共8人受傷（含2人重傷），事故確切原因尚待警察單位調查。

公路局指出，新竹區監理所今上午進行公司查核，該公司共有20輛營業遊覽大客車，經查核此次事故車輛（645-EE號）於2021年出廠，車籍正常，最近一次檢驗為5月4日，下次定檢日為9月20日；41歲的張姓駕駛經查無職業駕照，違規未結99件，主要為欠繳ETC費用、高速公路違規等違規項目。

新竹區監理所表示，事故駕駛人未持有職業大客車駕照，仍開行遊覽車載客，並發生事故造成人員受傷，實屬重大違規。

新竹區監理所指出，依公路法第77條第1項、汽車運輸業管理規則第86條第1項第2款、遊覽車客運業違反公路法第77條第1項及第47條事件裁量基準第12項規定，派任資格不符的遊覽車駕駛員肇事致人重傷，處最高9萬元罰鍰，並廢止鴻洲通運汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照。

公路局表示，將請新竹區監理所持續要求鴻洲通運公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，各區監理所再次要求各遊覽車業者應雇用符合規定的駕駛員，車輛出車前應先瞭解路程情況並完成相關出車前檢查，以保障所有搭乘旅客的安全。

菲律賓 遊覽車

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