梅雨挹注全台水庫估進帳1.8億噸 曾文蓄水率升至13%

鋒面接近、西南風增強為全台帶來降雨，水利署表示，截至今天下午3時，這波降雨預估可提供約1.8億噸水量。其中，曾文水庫蓄水率緩步回升至13.3%，後續隨鋒面帶來持續降雨，蓄水率應可逐漸回升。

據水利署統計，4日上午7時至8日下午3時，此波降雨可提供約1.8億噸水量，將陸續流入庫區。石門水庫及曾文與烏山頭水庫較降雨前增加各約1240萬噸及1700萬噸蓄水量，南化水庫也增加約700萬噸。

水利署預估，翡翠水庫入流量約為1800萬噸、石門水庫約3800萬噸；中部鯉魚潭水庫約1050萬噸、霧社及日月潭水庫約1950萬噸；南部蘭潭及仁義潭水庫約300萬噸、曾文及烏山頭水庫約3100萬噸、南化水庫約2400萬噸。

儘管雨勢已連綿數日，但據經濟部水利署官網顯示，曾文、烏山頭、阿公店水庫目前蓄水率未突破2成。水利署回覆中央社提問時說明，曾文及烏山頭水庫視為串聯運用，蓄水率爬升較慢，後續配合鋒面帶來持續性降雨，蓄水率應可逐漸回升。

經濟部水利署官網顯示，截至晚間7時，曾文水庫蓄水率為13.3%。

水利署表示，阿公店水庫已於1日起進入空庫防淤期，依規定空庫防淤期蓄水位以不超過標高31公尺為原則。