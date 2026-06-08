快訊

受滯留鋒面、西南氣流影響 屏東縣8鄉明天停班停課

馬太鞍溪暴漲沖走吉普車...工地主任失聯 消防全力搜救中

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨來襲 災防辦：山區土石流 大規模崩塌風險升高

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
行政院災防辦8日表示，因本次降雨時間較長，山區土石流、大規模崩塌及道路中斷風險升高，也有土石流黃色及紅色警戒發布機會。圖/聯合報系資料照
行政院災防辦8日表示，因本次降雨時間較長，山區土石流、大規模崩塌及道路中斷風險升高，也有土石流黃色及紅色警戒發布機會。圖/聯合報系資料照

豪雨來襲，行政院今天表示，依據交通部中央氣象署情資分析，8日至14日受滯留鋒面接近及西南季風影響，全台皆可能發生強降雨，其中9日至10日為本波降雨衝擊最劇烈期間，西半部、宜蘭地區及花東山區有大雨或局部豪雨，中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；12日至13日受滯留鋒面及西南風再度影響，西半部及東半部山區仍有局部大雨或豪雨發生機率。

行政院災害防救辦公室今天召開前置情資研判會議，要求中央相關部會與地方政府保持密切聯繫，嚴密監控雨量及災害潛勢變化，針對高災害潛勢區加強預防性整備，儘早啟動避災、減災措施。

行政院災防辦指出，已請中央氣象署持續監控滯留鋒面、西南氣流及短延時強降雨發展情形，滾動提供最新預報、警特報及即時降雨趨勢資訊；另針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖集水區域，請中央氣象署每日滾動提供雨量累積及預測情形，作為農業部發布警戒及地方政府疏散避難參考。

行政院災防辦表示，本次降雨影響期間，已請內政部督導地方政府民政、警政及消防體系落實災情查通報，並運用EMIC及相關系統即時掌握災情及在地疏散撤離情形；另請經濟部、交通部、衛福部、原民會及通傳會等部會，落實輿情監控及權管災情查通報作業，遇有錯誤或渲染訊息，應即時澄清說明。

針對低窪地區積淹水及排水不及風險，已請經濟部加強河川、區域排水及易淹水地區水利設施檢查整備，預置抽水機具、人力及搶修能量；並請經濟部、內政部依權責督導地方政府加強側溝、箱涵、雨水下水道清淤檢查，完成抽水站試運轉及防汛設備整備。另12日起適逢大潮期間，請經濟部及內政部依權責加強沿海低窪地區警戒、巡查及抽排應變。

行政院災防辦表示，因本次降雨時間較長，山區土石流、大規模崩塌及道路中斷風險升高，也有土石流黃色及紅色警戒發布機會，已請農業部落實降雨監測、警戒發布及風險通報，督導地方政府針對高風險聚落、保全戶及弱勢族群完成疏散撤離整備；另請內政部及原民會督導地方政府針對易成孤島地區及山區聚落，預置民生物資、通訊備援及救災人力機具，並請衛福部督請地方政府加強收容安置處所整備。

針對馬太鞍溪堰塞湖影響區域，已請農業部持續監測堰塞湖水位、壩體、雨量及下游河道變化，並請農業部、內政部、衛福部及原民會與花蓮縣政府保持聯繫，必要時儘早啟動預防性撤離，另請各防汛施工單位及包商應密切掌握降雨情形，預先確認施工人員撤離、機具安全及在建工程防災措施。另鑒於近期強降雨已造成光復鄉部分地區積淹水，請經濟部、內政部依權責督導地方政府確認內水排除、側溝清淤、臨時導排及抽水機預布等措施。

行政院呼籲，民眾於本波鋒面及西南氣流影響期間，應隨時注意中央氣象署發布之最新天氣資訊及警特報，非必要避免前往山區、溪流、海岸及海域活動，並配合地方政府辦理警戒、勸導、管制及必要疏散避難作業，共同維護並確保生命財產安全。

豪雨 雨量

延伸閱讀

因應連續豪大雨 經濟部災害緊急應變小組二級開設

雨彈炸全台！明中南部下到發紫 氣象署不排除啟動大規模劇烈豪雨作業

梅雨今起開炸！明後2天升級西南氣流降雨最劇烈 全台都有豪大雨

因應西南氣流可能災情 南市今晚8時三級開設應變

相關新聞

宜蘭近海發生規模3.6地震 最大震度3級

6月8日下午4點22分，宜蘭縣近海發生芮氏規模3.6地震，震源深度14.3公里，最大震度為宜蘭縣南澳3級，花蓮縣有感震度2級。宜蘭縣提醒民眾注意安全。

一直發燒以為感冒！年輕上班族查出血癌 醫：出現5症狀別拖

反覆發燒一直不好，真的只是感冒嗎？重症醫師黃軒近日在臉書分享一名年輕上班族的案例，表示對方原本生活一切正常，卻在短短幾天內開始出現反覆高燒、異常疲倦、走路會喘以及身上莫名瘀青等症狀。原本大家都以為是嚴重感染引起的敗血症，但進一步檢查後才發現，真正原因其實是急性白血病，也就是俗稱的血癌。

飯後就要立刻刷牙？日醫教清潔口腔3技巧 封1食材防蛀神隊友

你知道為什麼會蛀牙嗎？據日媒TUF福島報導，國分直樹牙醫師指出，蛀牙是「牙齒本身的狀況、口腔細菌和碳水化合物」三大因素湊在一起，再經過時間累積所造成的結果。醫師並對此提出了以下幾項實用的潔牙常識問答。

受滯留鋒面、西南氣流影響 屏東縣8原鄉明天停班停課

屏東縣政府今晚間8時宣布，根據中央氣象署資訊，受滯留鋒面及西南氣流影響，6月9日屏東縣山區24小時累積雨量霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉已達停班停課標準，有致災之虞，為維護鄉親安全並準備相關應變措施，該8鄉9日日停止上班、停止上課。

豪雨來襲 災防辦：山區土石流 大規模崩塌風險升高

豪雨來襲，行政院今天表示，依據交通部中央氣象署情資分析，8日至14日受滯留鋒面接近及西南季風影響，全台皆可能發生強降雨，其中9日至10日為本波降雨衝擊最劇烈期間，西半部、宜蘭地區及花東山區有大雨或局部豪雨，中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；12日至13日受滯留鋒面及西南風再度影響，西半部及東半部山區仍有局部大雨或豪雨發生機率。

明後2天雨勢最大！梅雨鋒面+西南氣流發威 中南部下到發紫發白

梅雨滯留鋒面逐漸接近，加上西南氣流影響，全台正式進入「梅雨周」，未來7天慎防致災性大雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後2天各地降雨最為顯著，明天中南部山區須慎防長時間強降雨，累積雨量可達豪雨以上等級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。