豪雨來襲 災防辦：山區土石流 大規模崩塌風險升高

豪雨來襲，行政院今天表示，依據交通部中央氣象署情資分析，8日至14日受滯留鋒面接近及西南季風影響，全台皆可能發生強降雨，其中9日至10日為本波降雨衝擊最劇烈期間，西半部、宜蘭地區及花東山區有大雨或局部豪雨，中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率；12日至13日受滯留鋒面及西南風再度影響，西半部及東半部山區仍有局部大雨或豪雨發生機率。

行政院災害防救辦公室今天召開前置情資研判會議，要求中央相關部會與地方政府保持密切聯繫，嚴密監控雨量及災害潛勢變化，針對高災害潛勢區加強預防性整備，儘早啟動避災、減災措施。

行政院災防辦指出，已請中央氣象署持續監控滯留鋒面、西南氣流及短延時強降雨發展情形，滾動提供最新預報、警特報及即時降雨趨勢資訊；另針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖集水區域，請中央氣象署每日滾動提供雨量累積及預測情形，作為農業部發布警戒及地方政府疏散避難參考。

行政院災防辦表示，本次降雨影響期間，已請內政部督導地方政府民政、警政及消防體系落實災情查通報，並運用EMIC及相關系統即時掌握災情及在地疏散撤離情形；另請經濟部、交通部、衛福部、原民會及通傳會等部會，落實輿情監控及權管災情查通報作業，遇有錯誤或渲染訊息，應即時澄清說明。

針對低窪地區積淹水及排水不及風險，已請經濟部加強河川、區域排水及易淹水地區水利設施檢查整備，預置抽水機具、人力及搶修能量；並請經濟部、內政部依權責督導地方政府加強側溝、箱涵、雨水下水道清淤檢查，完成抽水站試運轉及防汛設備整備。另12日起適逢大潮期間，請經濟部及內政部依權責加強沿海低窪地區警戒、巡查及抽排應變。

行政院災防辦表示，因本次降雨時間較長，山區土石流、大規模崩塌及道路中斷風險升高，也有土石流黃色及紅色警戒發布機會，已請農業部落實降雨監測、警戒發布及風險通報，督導地方政府針對高風險聚落、保全戶及弱勢族群完成疏散撤離整備；另請內政部及原民會督導地方政府針對易成孤島地區及山區聚落，預置民生物資、通訊備援及救災人力機具，並請衛福部督請地方政府加強收容安置處所整備。

針對馬太鞍溪堰塞湖影響區域，已請農業部持續監測堰塞湖水位、壩體、雨量及下游河道變化，並請農業部、內政部、衛福部及原民會與花蓮縣政府保持聯繫，必要時儘早啟動預防性撤離，另請各防汛施工單位及包商應密切掌握降雨情形，預先確認施工人員撤離、機具安全及在建工程防災措施。另鑒於近期強降雨已造成光復鄉部分地區積淹水，請經濟部、內政部依權責督導地方政府確認內水排除、側溝清淤、臨時導排及抽水機預布等措施。

行政院呼籲，民眾於本波鋒面及西南氣流影響期間，應隨時注意中央氣象署發布之最新天氣資訊及警特報，非必要避免前往山區、溪流、海岸及海域活動，並配合地方政府辦理警戒、勸導、管制及必要疏散避難作業，共同維護並確保生命財產安全。