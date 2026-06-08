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明後2天雨勢最大！梅雨鋒面+西南氣流發威 中南部下到發紫發白
梅雨滯留鋒面逐漸接近，加上西南氣流影響，全台正式進入「梅雨周」，未來7天慎防致災性大雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後2天各地降雨最為顯著，明天中南部山區須慎防長時間強降雨，累積雨量可達豪雨以上等級。
黃恩鴻說，今天新北汐止區時雨量達77.5毫米，北市中山區時雨量也達64毫米，明（9日）清晨起，環境風場將從西南風增強為西南氣流，不僅會帶來更多水氣，天氣將更加不穩定。
明（9日）受到梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，各地降雨範圍擴大，西半部、宜蘭、花東山區整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；在西南氣流與地形交互作用下，中南部山區將有長時間強降雨，累積雨量恐達豪雨等級以上；周三（10日）降雨狀況與周二類似。
周四（11日）鋒面南移至巴士海峽，為本周雨勢最少的一天，中南部有局部大雨，其他地區降雨趨緩，但仍有降雨情況。
周五至下周一（12至15日）鋒面北移，西半部、東半部山區有陣雨或雷雨，且有局部大雨及豪雨機率；下周二（16日）鋒面北移到北部海面，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部則轉為午後雷雨的天氣型態。
溫度部分，黃恩鴻表示，未來1周溫度變化不大，盡管受到降雨影響溫度略降，但各地高溫仍有26至30度。
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