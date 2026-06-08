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珊瑚白化危機未解 樊同雲：全台1/3監測站現衰退警訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學攜手國立高雄科技大學與台灣珊瑚礁學會舉辦2026台灣國際珊瑚礁研討會。圖／中山大學提供
國立中山大學攜手國立高雄科技大學與台灣珊瑚礁學會舉辦2026台灣國際珊瑚礁研討會。圖／中山大學提供

海水溫度升高，珊瑚白化危機未緩解，國立海生館研究員、中山大學海洋資源學系教授樊同雲，最新調查發現台灣42處珊瑚監測站中，1/3測站出現珊瑚族群衰退現象，珊瑚礁魚群也面臨生存挑戰。

面對海洋熱浪與棲地退化，中山大學、高雄科技大學及台灣珊瑚礁學會共同舉辦2026台灣國際珊瑚礁研討會，來自22國、超過200名海洋科學家、保育工作者及政策專家齊聚，一連2天共同研討珊瑚礁保育、復育技術及海洋永續治理等重要議題。

會議中，多位國際學者也從不同角度探討氣候變遷對海洋生態的影響，馬來亞大學教授Jillian Ooi Lean Sim指出，海草床與珊瑚礁之間存在緊密的生態連結，兩者共同維持海洋碳循環與棲地穩定，但氣候變遷正改變這套平衡機制。

澳洲科廷大學教授Zoe Richards則以金伯利海域為例說明，近年海洋熱浪已對當地珊瑚多樣性造成嚴重衝擊；日本九州大學教授菅浩伸則從地質與流域治理角度切入，分析陸地紅土流失對沿岸珊瑚生態造成的長期威脅。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授Paul Barber解析，全球海洋生物多樣性熱點「珊瑚大三角」的演化機制，說明東南亞海域的珊瑚天堂孕育全球最豐富的海洋物種，若珊瑚危機未解，恐危及海底生態。

國內知名研究珊瑚學者樊同雲，公布台灣14處珊瑚監測站出現珊瑚族群衰退現象，他指出當珊瑚礁逐漸消失，仰賴珊瑚礁生存的魚類、甲殼類及其他海洋生物，棲地萎縮將面臨生存挑戰；所幸研究團隊在「銳枝鹿角珊瑚」人工繁殖與復育技術已有顯著突破，帶來修復希望。

另外研討會上也表揚長期投入海洋保育重要推手，中研院研究員邵廣昭獲頒終身成就獎，肯定他在推動台灣魚類資料庫建置卓越貢獻；長年投入「竹叢軟絲產房」水下復育計畫生態紀錄與保育工作的郭道仁，獲頒貢獻獎。

大會同時啟動「台達珊瑚LAI Hub（Delta Coral Large-Area Imaging Hub）」將運用大範圍影像分析與人工智慧技術，提升珊瑚礁監測效率，協助研究人員即時掌握珊瑚健康狀況，強化國際間資料共享與合作。

中山大學海資系教授劉商隱說，珊瑚白化已從區域性事件演變成全球性危機，保護珊瑚礁不只是守護海洋生物多樣性，更是在維護整個海洋生態系的未來，未來盼透過跨國合作、長期監測與科學復育，為下一代留下充滿生命力的海洋環境。

香港中文大學教授崔佩怡分享香港珊瑚礁復育與科普教育。右為中山大學海資系助理教授林梅芳。圖／中山大學提供
香港中文大學教授崔佩怡分享香港珊瑚礁復育與科普教育。右為中山大學海資系助理教授林梅芳。圖／中山大學提供

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授Paul Barber分享珊瑚大三角生物多樣性起源。圖／中山大學提供
美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授Paul Barber分享珊瑚大三角生物多樣性起源。圖／中山大學提供

2026台灣國際珊瑚礁研討會聚焦珊瑚礁科學研究、復育技術與永續管理策略。圖為菲律賓海域珊瑚礁區小丑魚。圖／中山大學提供
2026台灣國際珊瑚礁研討會聚焦珊瑚礁科學研究、復育技術與永續管理策略。圖為菲律賓海域珊瑚礁區小丑魚。圖／中山大學提供

珊瑚 氣候變遷

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