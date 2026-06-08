22縣市發布豪雨特報 南、北竿機場13架次全取消

受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地降雨顯著，中央氣象署針對22縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，尤其明天高雄山區、屏東山區有大豪雨發生機率；交通部民航局也指出，受到濃霧影響，今天南、北竿機場航班全取消，總計共13架次受影響。

民航局報告，今（8日）因濃霧影響，南、北竿機場航班全部取消，總計南竿取消11架次，北竿取消3架次。

氣象署指出，今（8日）晚起嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，嘉義市及馬祖有局部大雨發生的機率。

明（9日）晨起高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區及台東縣山區也有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖有局部大雨發生的機率，民眾須注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積、淹水。

影響時間：08日晚上至09日晚上

＊大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區

＊豪雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

＊大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、馬祖地區