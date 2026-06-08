山區雨量達標準… 高雄5行政區停班停課 台東明正常班課

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市政府今天宣布山區預估累積雨量達停班停課標準，為維護民眾安全，高雄市政府宣布，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區，明天停止上班、停止上課。

其餘行政區是否停班停課，市府將持續掌握氣象資訊及雨勢變化，並適時發布最新訊息，提醒民眾留意相關公告及防災資訊，避免前往山區及河川周邊活動，確保自身安全。

台東縣政府今晚表示，經綜合研判氣象資訊及最新雨勢預報，明天全縣正常上班、正常上課。

縣府指出，雖然山區有局部大雨或豪雨發生機率，但目前尚未達停班停課標準，因此明天維持正常上班上課；後續將持續密切觀察山區實際降雨情形及氣象發展，並視情況進行滾動檢討與應變措施。

縣府也提醒民眾，近日天候不穩定，山區及溪流沿線應提高警覺，避免前往易發生坍方、落石及溪水暴漲區域，隨時留意最新天氣及防災資訊。